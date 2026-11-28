El remake —o remasterización— del anime Dragon Ball Super ya inició su adaptación del arco de la resurrección de Freezer en el episodio 7. Los fanáticos estarán especialmente atentos a cómo Toei Animation adaptará este arco en Dragon Ball Super: Beerus. Ya que es el segmento de la serie original de 2015 que más se beneficiará de la mejora visual y de calidad de producción. Mientras la versión original sufrió por modelos de personajes inconsistentes y una animación rígida, Dragon Ball Super: Beerus ya demostró haber solucionado estos problemas durante su adaptación del arco de la Batalla de los Dioses.

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¿Dónde, cuándo y a qué horas se podrá ver el episodio 8 de Dragon Ball Super: Beerus?

El episodio 8 de Dragon Ball Super: Beerus, titulado «Revenge ‘F’» (La venganza de «F»), se estrenará en Japón este domingo 29 de noviembre a las 11:15 p. m. JST. Horas más tarde, el capítulo estará disponible en versión subtitulada a través de Crunchyroll con subtitulos al español en los siguientes horarios:

México: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 1:00 p. m.

1:00 p. m. España: 5:00 p. m.

Además de su estreno dominical en Crunchyroll, el episodio 8 de Dragon Ball Super: Beerus llegará a otras plataformas días después: estará disponible en Disney+ (en regiones seleccionadas) el miércoles 2 de diciembre y se sumará al catálogo de Netflix el sábado 5 de diciembre.

¿Qué pasará en el capítulo 8 del anime Dragon Ball Super: Beerus?

Tras haber sido revivido en pedazos mediante las Esferas del Dragón de la Tierra por Sorbet y restaurado por completo gracias a la tecnología de su ejército en el episodio anterior, Freezer regresa de la muerte sediento de venganza y lanza un ataque directo contra el planeta Tierra.

Con Goku y Vegeta todavía entrenando en el planeta de Bills bajo la tutela de Whis para aprender a controlar el ki divino —sin tener conocimiento que la Tierra corre peligro—, la defensa del planeta recaerá enteramente sobre el resto de los Guerreros Z. Siguiendo el ritmo de adaptación de esta nueva serie, el capítulo 8 de Dragon Ball Super: Beerus abarcará al menos los eventos de los episodios 20 y 21 de la serie del 2015. Según lo mostrado en el avance del episodio, ve al Maestro Roshi, Ten Shin Han y Piccolo enfrentándose a los soldados del ejército de Freezer, culminando con el tenso cara a cara entre Gohan y el propio Freezer.

¿Cuál es la fecha de estreno de todos los episodios de la primera temporada de Dragon Ball Super: Beerus?

Según el calendario proyectado, Dragon Ball Super: Beerus contará con un total de 19 episodios, finalizando su emisión el 14 de febrero de 2027 en Crunchyroll (y el 20 de febrero en Netflix). Asimismo, esta programación indica que el arco del Torneo del Universo 6 comenzará el 3 de enero de 2027 con el estreno del episodio 13.

Este es el cronograma completo con las fechas de estreno de los episodios de Dragon Ball Super: Beerus, a partir del episodio 8: