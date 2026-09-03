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Dragon Ball Super: Beerus, fecha de estreno, nuevo opening y todo lo que sabemos del estreno del nuevo anime

Dragon Ball vuelve en octubre y el nuevo tráiler confirma cuáles serán el nuevo opening y ending del anime.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 16 min

Luego de ocho años, por fin, el anime de Dragon Ball regresa. Toei Animation reveló nuevos detalles de Dragon Ball Super: Beerus, una versión mejorada y reconstruida del anime del 2015 que adapta de manera más fiel el canon del manga de Akira Toriyama y Toyotaro. Esta producción, la cual comenzó a trabajarse hace algunos años bajo la dirección de Tadayoshi Yamamuro y la composición de Matsuto Seya, recreará algunas escenas de DBS de cero y agregará una que otra nueva composición. Además, Dragon Ball Super: Beerus tendrá nuevo doblaje y efectos de sonido ajustados para cubrir los arcos de La Batalla de los Dioses, La Resurrección de F y el Torneo del Universo 6 en esta primera temporada del regreso del anime de Dragon Ball Super.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del anime Dragon Ball Super: Beerus?

El primer episodio del anime Dragon Ball Super: Beerus se estrenará el 11 de octubre de 2026. Sin embargo, los fanáticos asistentes a la New York Comic Con 2026 podrán disfrutar de una proyección previa exclusiva durante el panel especial del del nuevo anime de Dragon Ball, programado para el 8 de octubre. Este evento contará con la participación de los actores de doblaje en inglés de Bulma, Beerus y Whis. Por el momento, la fecha exacta y la plataforma encargada de la transmisión internacional de este panel por streaming están pendientes de confirmación.

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¿Cuál es el nuevo opening y ending de Dragon Ball Super?

¿Cuál es el nuevo opening y ending de Dragon Ball Super? ¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del anime Dragon Ball Super: Beerus?

Junto con el lanzamiento del nuevo tráiler del nuevo anime de Dragon Ball titulado «Super Surge», Toei Animation confirmó cuáles serán el primer opening y ending de DBS: Beerus. El tema de apertura (opening) de Dragon Ball Super: Beerus se titula «ONOGAMI» y es interpretado por el artista MEGATERA･ZERO. Por otro lado, la canción de cierre (ending) lleva por nombre «Kan Peki No Peki» y corre a cargo del músico VK Blanka. Ambos temas musicales acompañarán la renovada banda sonora compuesta por Norihito Sumitomo.

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Fuente: 東映アニメーション公式YouTubeチャンネル

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