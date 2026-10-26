Dragon Ball Super: Beerus, Vegeta muestra destellos del Ultra Ego y todos los cambios del episodio 3 respecto al anime del 2015

Hace tres semanas Dragon Ball Super: Beerus comenzó su emisión y desde entonces se han visto una serie de cambios con respecto a su versión del 2015. Algunos de estos han sido para pulir y corregir diversos problemas técnicos, de ritmo y de narrativa que presentó el anime del 2015. Adicionalmente, algunas escenas han presentado una animación completamente redibujada. La incorporación de estos nuevos segmentos, con mejoras en la iluminación, efectos visuales renovados y un diseño de sonido rediseñado ha dado como resultado una experiencia más fluida y directa. Sin embargo, de los tres episodios emitidos hasta la fecha el tercero ha sido el que más cambios ha sufrido.

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¿Cuáles son los cambios más importantes del episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus con respecto a la versión del 2015?

El tercer episodio (3) de Dragon Ball Super: Beerus muestra una reestructuración drástica en el ritmo y en el desarrollo de la acción. Ya que han sido eliminadas varias secuencias de relleno que alargaban innecesariamente la historia en la versión de 2015. El cambio en la dinámica de las batallas es muy visible, pues los combates contra Bills suceden de manera consecutiva y rápida. Personajes como Majin Buu, Gotenks, Piccolo, Número 18, Ten Shin Han y Gohan saltan a la acción y son derrotados de forma directa y sin pausas prolongadas ni diálogos extensos previos. La coreografía de los golpes fue corregida por completo.

2013 VS 2026 pic.twitter.com/6GGUuk2ytQ — Xelyus (@xelyuss) October 25, 2026 Esta secuencia del episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus sufrió muchos cambios. Pero por alguna razón la pelea de piedra, papel y tijera sigue en la versión del 2026.

Además se añadieron cuadros de impacto y transiciones a negro que aportan mayor peso físico a las agresiones. Gracias a esto se dejó atrás el uso de animaciones en bucle y los desenfoques acelerados. Cabe resaltar, que esto fue provocado por el apretado calendario de producción de la serie del 2015. Uno de los cambios más comentados por la comunidad ha sido la omisión por completo la secuencia donde Vegeta pescaba y cocinaba un pulpo para Bills. La escena del wasabi fue reducida a un breve momento sin mostrar a Krillin sufriendo por el picante. Por otro lado, la participación de la banda de Pilaf se condensó a apenas unos segundos navegando en un bote antes de encontrarse con Goten y Trunks, omitiendo todo el episodio completo que protagonizaban en la versión anterior.

Dragon Ball Super: Beerus presenta a Vegeta con algunos destellos de su Ultra Ego

El momento culminante del episodio llega con la modificación de la escena en la que Bulma confronta al Dios de la Destrucción. En la versión de 2015 y en la película La Batalla de los Dioses, Bills le daba una bofetada directa a Bulma tras ser golpeado por ella. En esta nueva versión, Bulma se acerca a sujetar y sacudir a Bills. Sin embargo, en el intento por quitársela de encima, el dios le da un codazo que la derriba al suelo. Aunque este ajuste suaviza la agresión directa, la reacción de Vegeta se mantiene explosiva. Luego el príncipe Saiyajin desata su furia para encarar a la deidad en estado Super Saiyajin 2.

MY BULMA!!!!: 2015 / 2026 pic.twitter.com/NJIJe4Cz4w — Zero Gravity 💫 (@Z3RO_GRAVITY_) October 25, 2026

Durante el momento de furia y el posterior intercambio de ataques, Vegeta despliega un aura con matices de color púrpura. Este detalle visual funciona como un guiño sutil hacia el camino que el personaje tomará más adelante en la historia. Ya que, anticipando la técnica y transformación de Vegeta conocida como Ultra Ego. Esta es es la última que consiguió dominar Vegeta en el manga de Dragon Ball Super. El Ultra Ego es la doctrina de combate que Vegeta aprende durante el arco de Granola el Superviviente tras entrenar directamente con Bills para dominar el poder del Hakai y la energía de la destrucción.

Tōru Furuya ya no hace parte de el elenco de voces de Dragon Ball

El doblaje en japonés también ha sufrido un cambio importante, pero esperado, en el episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus. Ya que, el episodio no utilizó las grabaciones del antiguo actor de voz de Yamcha —Tōru Furuya— debido a su implicación en un asunto extramatrimonial, que el actor aceptó en el 2024. Es por está razón que seiyu Ryota Suzuki asumió el papel de Yamcha en el episodio 3 de Dragon Ball Super: Beerus.

¿Quién es Tōru Furuya?

Quizás para nosotros no es tan trascendental que Toei haya cambiado a Tōru Furuya en Dragon Ball Super: Beerus. Sin embargo, lo cierto es que es un cambio importante en el país del sol naciente. Ya que, la carrera como ‘seiyu’ de Furuya tiene una trayectoria de más de 50 años. En estos ha participado en más de 100 títulos. Furuya, es conocido por poner voz a personajes como Tuxedo Mask en Sailor Moon, Seiya en Saint Seiya, Kyosuke Kasuga en Kimagure Orange Road y Ribbons Almark en Mobile Suit Gundam 00. Sin embargo, Amuro Ray en Mobile Suit Gundam y Tōru Amuro o Rei Furuya en Detective Conan son dos de los papeles en los que ‘seiyu’ es mundialmente conocido.

¿Por qué fue reemplazado el ‘seiyu’ Tōru Furuya de su papel de Yamcha en Dragon Ball Super: Beerus?

Toei Animation, en sus declaraciones oficiales no comenta los motivos del reemplazado Tōru Furuya de su papel de Yamcha. Lo cierto es que a finales de mayo de 2024 se reveló que Tōru Furuya, quien ahora tiene 72 años, se vio envuelto en un escándalo de adulterio. En este desafortunado hecho, el veterano actor de doblaje dejó embarazada a una fan de 37 años. Además, la obligó a abortar al niño e incluso la agredió en al menos un momento de su relación. Esto fue admitido por Furuya en entrevista con la revista Bunshun, en mayo del 2024. A lo largo de estos años se le ha remplazado en One Piece y otras de las producciones en las que ha trabajado.