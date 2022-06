Akira Toriyama reacciona a Dragon Ball Super: Super Héroe

Dragon Ball Super: Super Héroe lleva varios días de exhibición en los cines de Japón (no publicaremos ‘spoilers’, tranquilos). Dirigida por Tetsuro Kodama, la película cuenta con el guion y personajes del creador del manga, Akira Toriyama. Sin embargo, son muchas las cosas que pueden cambiar en el producto final y Toriyama solo dio las pautas que los demás creativos consolidaron en la gran pantalla.

Habiendo visto el resultado de la más reciente película de Dragon Ball, Toriyama publicó un mensaje en la cuenta oficial de Dragon Ball Super en Twitter. En este revela sus impresiones sobre el filme, que pueden parecer típicas viniendo de él, pero no por ello menos entusiastas.

«¡Finalmente he visto la película completa! ¡Es un asombroso filme animado! Bueno, soy el autor original, así que quizás no es muy convincente por mi parte decir esas cosas, pero incluso así, ¡me dejé llevar viéndola! Podré ser un hombre viejo, pero realmente me emocioné.»

Toriyama profundiza en el cambio de Dragon Ball Super: Super Héroe respecto a otras entregas de la serie.

«Antes de esto las historias tenían lugar en el espacio u otros grandes entornos como ese, así que esta vez quería traer las cosas de vuelta a sus raíces, y ubicar la historia en una pequeña área de la Tierra. Es más, el enemigo es la Patrulla Roja, quienes no generaron mucho interés durante la serialización del manga original. Encima de eso, Goku y Vegeta no son los protagonistas. Mientras intentaba hacer la historia interesante, todo el tiempo estaba preocupado porque fuera un poco plana.»

Piccolo es uno de los protagonistas de Dragon Ball Super: Super Héroe.

La animación, sin embargo, es un elemento crucial para Toriyama.

«Allí fue cuando el director [Tetsuro Kodama] y el sorprendente equipo de animación salieron adelante. Mientras la historia puede ser pequeña para los estándares de Dragon Ball, lograron convertirla en una asombrosa película como ninguna otra, ¡gracias a su estilo poco común e imágenes de vanguardia! Las batallas en la segunda mitad me dieron escalofríos, como la pelea bajo la lluvia. La hábil composición fue tan intensa, que quedé entumecido por la adrenalina!»

Los personajes elegidos, son los que ponen la mayor cuota.

«¡Piccolo es tan genial! ¡Gohan es tan genial! Y Gamma 1 y Gamma 2… ¡todos son increíbles! Usualmente no me emociono tanto por mi propio trabajo, pero resulté pensando así antes de saber que me había gustado. Es la primera vez que me sucede. En ese momento, me di cuenta que todos los problemas por los que pasé con mi editor sacando las cosas adelante habían valido la pena.»

¿Cuándo sale Dragon Ball Super: Super Héroe en Colombia?

Dragon Ball Super: Super Héroe sale el jueves 18 de agosto del presente año en Colombia y otros países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay). La película estará doblada en español latino, cuyo elenco de voces será confirmado más adelante.