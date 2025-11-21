Dragon Ball: así pueden votar para elegir el personaje más popular de la obra de Akira Toriyama

Shueisha y Bandai Namco han lanzado oficialmente la encuesta mundial de popularidad de personajes de Dragon Ball denominada Dragon Ball the One. Este evento, el cual inició el 20 de noviembre de 2025, permite a los fanáticos de Dragon Ball de todo el mundo votar por su personaje favorito en un proceso de eliminación por etapas, con un total de 212 personajes seleccionables.

¿Cómo votar en la encuesta de popularidad Dragon Ball the One?

La votación se lleva a cabo a través del sitio web oficial del evento, donde los participantes tienen la posibilidad de emitir un voto por día. Así que para votar por su personaje favorito de Dragon Ball solo deben seguir el siguiente enlace. Los resultados finales de la encuesta de popularidad Dragon Ball the One se anunciarán el 24 de enero de 2026.

¿Cuáles son las fases de la votación de Dragon Ball the One?

Hasta enero conoceremos quién es el personaje más popular de Dragon Ball.

1st Stage (Primera Etapa): Comenzó el 20 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 24 de noviembre de 2025. El objetivo es reducir la lista de 212 personajes a solo 80.

Comenzó el 20 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 24 de noviembre de 2025. El objetivo es reducir la lista de 212 personajes a solo 80. Encuesta de Repesca en X: El 25 de noviembre de 2025 se habilitará una votación de 24 horas en la red social X (anteriormente Twitter) para rescatar a uno de los 132 personajes eliminados.

El 25 de noviembre de 2025 se habilitará una votación de 24 horas en la red social X (anteriormente Twitter) para rescatar a uno de los 132 personajes eliminados. 2nd Stage (Segunda Etapa): Se realizará del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, disminuyendo el número de candidatos de 81 a 40.

Se realizará del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, disminuyendo el número de candidatos de 81 a 40. Nueva Repesca: Una segunda encuesta de repesca de un día se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2025.

Una segunda encuesta de repesca de un día se llevará a cabo el 2 de diciembre de 2025. 3rd Stage (Tercera Etapa): Programada entre el 4 y el 8 de diciembre de 2025, reducirá la selección de 41 a 20 personajes.

Programada entre el 4 y el 8 de diciembre de 2025, reducirá la selección de 41 a 20 personajes. Última Oportunidad: El 9 de diciembre de 2025 se hará una encuesta final de «última oportunidad» en X.

El 9 de diciembre de 2025 se hará una encuesta final de «última oportunidad» en X. Final Stage (Etapa Final): Con los 21 personajes restantes, la fase decisiva tendrá lugar del 17 al 24 de diciembre de 2025.

Esta dinámica de votación mundial no es un concepto nuevo en el manga y el anime. Eventos similares incluyen el Narutop99 para la serie Naruto y el Character’s Ultimate Scene Ranking de My Hero Academia.

Vía: Siliconera