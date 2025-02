Dragonite y el cartero, nuevo especial anime de Pokémon anunciado

El estudio CoMix Wave Films ha anunciado que el próximo 27 de febrero estrenará un nuevo anime de Pokémon titulado Kairyu to Yubinyasan (Dragonite y el cartero). El anime especial se estrenará en el canal oficial de Pokémon en YouTube en la misma fecha que se celebra el Día de Pokémon. Usualmente, en esta misma tiene lugar un Pokémon Presents con información sobre los juegos.

CoMix Wave Films es más conocido por animar obras de Makoto Shinkai como Your Name, Weathering With You y Suzume. Dragonite y el cartero tendrá como tema un “día memorable”. El director será Taku Kimura de Studio Lemon.

Director/Guión gráfico: Taku Kimura (Studio Lemon)

Guión/Composición: Kentaro Nana

Diseñador de personajes (concepto original): Asuka Dokai

Diseño de personajes/Director de animación en jefe: Maho Aoki

Director artístico: Tasuku Watanabe

Música: Evan Call

Producción de animación: CoMix Wave Films

La historia sigue a una joven llamada Hana, que sueña con convertirse en cartero como Dragonite. Un día, recibe una carta sin dirección y se dispone a encontrar al remitente. Con su compañero Fuecoco, recorre la ciudad a toda prisa y finalmente encuentra al remitente, un chico llamado Rio. Después de escuchar su historia, se entera de que Rio escribió la carta para celebrar el cumpleaños de su padre, pero en aquel día él está trabajando solo en la región de Kanto.

Cuál es la canción principal de Dragonite y el cartero

El tema principal del anime, “Paper Airplane”, será interpretado por suis de Yorushika, con música compuesta por Evan Call, quien anteriormente también trabajó en anime como Violet Evergarden, My Happy Marriage y Frieren: Beyond Journey’s End. Evan Call también compuso la banda sonora completa del anime. Sobre el nuevo anime de Pokémon, comentó:

Evan Call

“Me encanta Pokémon desde que era un niño, coleccionaba cartas, jugaba a los juegos y nunca me perdía un episodio del anime.

Cuando recibí esta oferta, me emocioné mucho. También fue una sorpresa porque había estado jugando Pokémon Scarlet el año pasado y estaba volviendo a ver el anime de Pokémon en ese momento.

A medida que me sumergía en el tema, naturalmente sentí una profunda conexión entre mi estilo musical y la historia. Comencé a componer de inmediato.

Para mí, Pokémon siempre ha sido una cuestión de amistad y de ayudarnos unos a otros, y Dragonite y el cartero captura esa esencia a la perfección. Esto es especialmente cierto en la canción interpretada por suis.

Con un enfoque en el sentido de aventura, puse todo mi corazón en la música y considero que es uno de mis mayores honores ser parte de este proyecto”.

Fuente: natalie.mu

Vía: animecorner