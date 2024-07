Dual Rulers, el ‘anime’ de Guilty Gear será estrenado en el 2025

Hace tan solo un mes Arc System Works reveló que su franquicia insignia de juegos de pelea recibirá una adaptación al ‘anime’ llamada Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Ahora, la desarrolladora japonesa —bajo el marco de Anime Expo 2024— ha compartido el primer tráiler del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers, el cual revela el año de estreno de la serie.

¿Cuándo sale el ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers?

El primer tráiler de Dual Rulers, el ‘anime’ de Guilty Gear Strive revela que el estreno de este proyecto animado que adaptará el juego de Daisuke Ishiwatari será en algún momento del 2025.

¿Cuál es la historia del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers?

Junto con el tráiler, la producción del ‘anime’ ha compartido una sinopsis de la historia de Guilty Gear Strive: Dual Rulers:

Tras el declive de los robustos campos científicos y tecnológicos, una nueva fuente de energía conocida como magia impulsa la era moderna. La humanidad crea armas biológicas prohibidas: los Gears. Estos Gears finalmente se rebelan contra la humanidad.

Si bien logran vencer en la lucha por la supervivencia conocida como las Cruzadas, las pérdidas de la humanidad son tan grandes que, incluso después de varias décadas, sus heridas emocionales no han podido sanar completamente. Sin Kiske, hijo de un humano y una Gear, se dirige a la ceremonia de boda de su padre Ky y su madre Dizzy. Su boda rompe el tabú definitivo: la unión entre un humano y un Gear.

Incluso con el mundo en paz, llevaron muchos años para que tal ceremonia se concretara. A pesar de la compleja gama de emociones que la rodean, la ceremonia de boda recibe bendiciones. Cuando de repente, aparece una misteriosa chica… La niña predestinada que hereda sangre Gear y la misteriosa chica que los desprecia. Su encuentro sacudiría el mundo.

¿Quiénes están a cargo de Guilty Gear Strive: Dual Rulers, el ‘anime’ del juego de pelea de Arc System Works?

Arc System Works ha confirmado que SANZIGEN, conocido por su trabajo en BanG Dream! y D4DJ First Mix, será el estudio a cargo del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Por el momento han sido acreditados Shigeru Morikawa (conocido como Yuu Kou), como director del ‘anime’. Morikawa es conocido por dirigir la película Gekijōban Argonavis: Ryūsei no Obligato. Adicionalmente, el director japonesa es el responsable delos storyboards de las series D4DJ First Mix, D4DJ All Mix y D_Cide Traumerei the Animation. Todas estas producciones a cargo del estudio SANZIGEN. Por otro lado, Norimitsu Kaihō (School-Live!, Astra Lost in Space, Akudama Drive) será el guionista del ‘anime’ Guilty Gear Strive: Dual Rulers. Finalmente, Seiji Mizushima está acreditado como productor asociado del proyecto.

Fuente: Arc System Works.