Anime y Manga

Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano

El mangaka ha hecho esto en conmemoración a las 600 copias del manga vendidas y al lanzamiento del tankōbon114.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El manga One Piece ha alcanzado un hito histórico al superar los 600 millones de copias en circulación a nivel mundial. Para conmemorar este hecho, el autor de la obra, el mangaka Eiichiro Oda, ha protagonizado una campaña denominada «el secreto mejor guardado», en la que asegura haber puesto por escrito lo que es el One Piece y el destino de su protagonista, Monkey D. Luffy.

Ahora, el secreto del One Piece tiene una ubicación

Ante la pregunta de qué es el One Piece, Eiichiro Oda ha confirmado que conoce la respuesta desde el inicio de la serialización en 1997. Sin embargo, por primera vez, el mangaka ha puesto por escrito que es el One Piece y lo que le depara al protagonista, Monkey D. Luffy. Según un video especial de la editorial Shueisha, el secreto del One Piece fue guardado en un cofre de tesoro. Este fue arrojado al mar, con el plan de recuperarlo oficialmente cuando la historia del manga de Eiichiro Oda finalice. Todo esto hace parte de la celebración por alcanzar el hito de las 600 millones de copias vendidas, alcanzando y a futuro superando lo alcanzado por Superman, y además esta iniciativa promociona el lanzamiento del tankōbon 114 del manga.

- Publicidad -
Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano

Aunque los seguidores han teorizado durante casi 30 años sobre si el tesoro es algo intangible, el desarrollo de la trama actual en la «Saga Final» ha incrementado la expectativa sobre la revelación de este secreto, el cual permanece ahora al fondo del océano, más exactamente a 600 metros.

Según la descripción, este video fue filmado bajo la supervisión de investigadores de la JAMSTEC y del SIP (Programa Estratégico de Innovación del Gabinete del Gobierno de Japón). Se evaluaron los métodos de instalación, recuperación y filmación del dispositivo, garantizando el respeto por la conservación ambiental y el impacto en el ecosistema marino. Todos los objetos instalados en el fondo marino están destinados a ser recuperados.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del arco de Elbaf en el anime de One Piece?

El anime de One Piece regresa, con el inicio del arco de Elbaf, el domingo 5 de abril de 2026. Pero antes, la segunda temporada del live actión de One Piece será estrenado en Netflix, el próximo fin de semana.

⬇️

Más noticias de manga y anime

Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
 Baki: guía de cómo ver y leer la…
Dr. Stone: Science Future, la parte final de la última temporada ya tiene fecha de estreno
 Dr. Stone: Science Future, la parte final de…
My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) recibirá un spin-off mientras espera anuncio de la temporada 3 del anime
 My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi…

Fuente: sitio oficial de One Piece

Saint Seiya Then III: nuevas imágenes muestran el camino de Saori (Athena) rumbo a la Saga del Cielo
Baki: guía de cómo ver y leer la obra de Keisuke Itagaki
Dr. Stone: Science Future, la parte final de la última temporada ya tiene fecha de estreno
My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) recibirá un spin-off mientras espera anuncio de la temporada 3 del anime
Witch Hat Atelier: esta es la fecha de estreno del anime en Crunchyroll
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Highguard seguirá el mismo triste destino de Concord: dejará de funcionar a pocas semanas de su lanzamiento
No hay comentarios

Lo último

Highguard seguirá el mismo triste destino de Concord: dejará de funcionar a pocas semanas de su lanzamiento
Videojuegos
Fortnite recibirá nuevas skins de Rick & Morty y una colaboración con la nueva película de Pixar
Videojuegos
Estos son los cambios a las habilidades de Shyvana en League of Legends
Videojuegos
Vean las nuevas skins para Senna, Naafiri y Warwick de la colección Sabueso de Guerra en League of Legends
Videojuegos