Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano

El manga One Piece ha alcanzado un hito histórico al superar los 600 millones de copias en circulación a nivel mundial. Para conmemorar este hecho, el autor de la obra, el mangaka Eiichiro Oda, ha protagonizado una campaña denominada «el secreto mejor guardado», en la que asegura haber puesto por escrito lo que es el One Piece y el destino de su protagonista, Monkey D. Luffy.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de One Piece. Seguir

Ahora, el secreto del One Piece tiene una ubicación

Ante la pregunta de qué es el One Piece, Eiichiro Oda ha confirmado que conoce la respuesta desde el inicio de la serialización en 1997. Sin embargo, por primera vez, el mangaka ha puesto por escrito que es el One Piece y lo que le depara al protagonista, Monkey D. Luffy. Según un video especial de la editorial Shueisha, el secreto del One Piece fue guardado en un cofre de tesoro. Este fue arrojado al mar, con el plan de recuperarlo oficialmente cuando la historia del manga de Eiichiro Oda finalice. Todo esto hace parte de la celebración por alcanzar el hito de las 600 millones de copias vendidas, alcanzando y a futuro superando lo alcanzado por Superman, y además esta iniciativa promociona el lanzamiento del tankōbon 114 del manga.

Aunque los seguidores han teorizado durante casi 30 años sobre si el tesoro es algo intangible, el desarrollo de la trama actual en la «Saga Final» ha incrementado la expectativa sobre la revelación de este secreto, el cual permanece ahora al fondo del océano, más exactamente a 600 metros.

Según la descripción, este video fue filmado bajo la supervisión de investigadores de la JAMSTEC y del SIP (Programa Estratégico de Innovación del Gabinete del Gobierno de Japón). Se evaluaron los métodos de instalación, recuperación y filmación del dispositivo, garantizando el respeto por la conservación ambiental y el impacto en el ecosistema marino. Todos los objetos instalados en el fondo marino están destinados a ser recuperados.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del arco de Elbaf en el anime de One Piece?

El anime de One Piece regresa, con el inicio del arco de Elbaf, el domingo 5 de abril de 2026. Pero antes, la segunda temporada del live actión de One Piece será estrenado en Netflix, el próximo fin de semana.

Fuente: sitio oficial de One Piece