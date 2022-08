El ‘anime’ Cyberpunk: Edgerunners ya tiene fecha de estreno en Netflix

Habían pasado varios meses desde que tuvimos noticias sobre el ‘anime’ Cyberpunk: Edgerunners que preparan CD ProjektRed y Studio Trigger y algunos comenzaron a temer que esta producción comenzara a sufrir los mismos retrasos del videojuego en que está basada, pero no teman porque finalmente sabemos cuándo sale en Netflix.

La fecha de estreno fue revelada en un nuevo e intenso tráiler lleno de contenido sexual y violento muy subido de tono que no podemos poner aquí. Literalmente no podemos, YouTube no deja insertarlo, pero pueden verlo siguiendo este enlace.

No olviden activar los subtítulos en español y hacer caso a las advertencias iniciales. No lo vean si sufren epilepsia desatada por luces estroboscópicas.

¿Cuándo sale el ‘anime’ Cyberpunk: Edgerunners en Netflix?

Según el tráiler, los 10 episodios de la serie se estrenarán al mismo tiempo el martes 13 de septiembre de 2022.

¿Cuál es la trama de la serie?

Cyberpunk: Edgerunners narra la historia de David Martínez, un joven de la calle que trata de sobrevivir en una ciudad futurista obsesionada con la tecnología y las modificaciones corporales. Tras sufrir una tragedia personal, David decide tomar el control de su propio destino convirtiéndose en edgerunner, un mercenario al margen de la ley.

Fuente: comunicado oficial de CD Projekt Red