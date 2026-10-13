Anime y Manga

El anime de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji) llegará en el 2027 y este es su primer tráiler

El manga Nue no Onmyōji de Kōta Kawae tendrá una adaptación al anime, la cual verá la luz a mitad del año 2027.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el Jump Press de octubre de 2026 fue revelada una nueva adaptación al anime de un manga publicado en la revista Weekly Shonen Jump. La obra que llegará a las pantallas es Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji), escrita e ilustrada por Kōta Kawae. La adaptación de Nue’s Exorcist será una serie de anime para televisión, la cual está programada para debutar durante la temporada de verano del año 2027 a través de la cadena TV Asahi. Para acompañar el anuncio, se reveló el primer tráiler del proyecto y una imagen promocional.

¿Qué sabemos sobre la adaptación al anime del manga Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji)?

La producción del anime de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji) estará a cargo de Studio Hibari, bajo la dirección de Hiroyuki Hashimoto. La supervisión de los guiones de la serie recaerá en Hiroshi Seko, mientras que Shunpei Mochizuki asumirá la tarea del diseño de personajes. Mientras tanto, la banda sonora estará a cargo de Takayuki Yamaguchi, el cual es acreditado como director de sonido y el colectivo MONACA estará a cargo de componer la música. En cuanto al reparto principal de actores de voz, se confirmó que Kaito Miura interpretará al protagonista Gakuro Yajima. Mientras que Saori Ōnishi prestará su voz al personaje de Nue, y Sayumi Suzushiro dará vida a Kazusa Suo.

- Publicidad -

¿Cuál es la historia de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji)?

El anime de Nue's Exorcist (Nue no Onmyōji) llegará en el 2027 y este es su primer tráiler

La historia de Nue’s Exorcist sigue a Gakuro Yajima, un joven capaz de ver espíritus que atraen la tristeza y el enojo humano. Sin embargo, tras ingresar accidentalmente a una habitación sellada, conoce a Nue. Este es un peculiar espíritu amante de la cultura pop que lo arrastra a convertirse en exorcista y enfrentar a los seres malignos que acechan en su escuela.

El manga Nue no Onmyōji debutó en el 2023 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. Actualmente, la obra de Kōta Kawae cuenta con 16 volúmenes recopilatorios y 165 capítulos del manga publicados. La obra cuenta con distribución digital global mediante la plataforma Manga Plus de Shueisha, así como publicaciones físicas en diferentes idiomas. La enorme popularidad del título quedó demostrada previamente al posicionarse en el primer lugar de la encuesta «Manga que queremos ver animado» de AnimeJapan 2025, confirmando las altas expectativas del público japonés por ver esta adaptación al anime.

🔥

Más noticias sobre anime

Naruto Shadow Rising es el nuevo manga de Masashi Kishimoto y todos los anuncios del panel de la NYCC 2026
 Naruto Shadow Rising es el nuevo manga de…
Así es Despera, el sucesor espiritual del anime Serial Experiments Lain
 Así es Despera, el sucesor espiritual del anime…
Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica
 Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha…

Fuente: ジャンプチャンネル

Hiroya Oku, autor de Gantz e Inuyashiki, anuncia que se retira luego de terminar Kanreki Hime
Naruto Shadow Rising es el nuevo manga de Masashi Kishimoto y todos los anuncios del panel de la NYCC 2026
Así es Despera, el sucesor espiritual del anime Serial Experiments Lain
Dragon Ball Super: Beerus, esta es la fecha de estreno y plataformas donde se estrenarán los episodios en Latinoamérica
One Piece (anime): desde dónde empezar a leer el manga antes del estreno del episodio 1181
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Castlevania: Belmont’s Curse – Reseña (PS5)
Siguiente artículo La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)
Esports
Así era el modo DLC roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake
Videojuegos
Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight
Videojuegos
La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego
Videojuegos