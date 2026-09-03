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El anime de Pokémon introduce al profesor Willow de GO, 10 años después del lanzamiento del juego

GO anime.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon GO sigue en plena forma una década después y ​​el profesor Willow por fin recibe el reconocimiento que merece gracias a la longeva serie de anime, actualmente titulada Horizontes Pokémon. The Pokémon Company anunció el evento ‘crossover’ entre el juego para móviles y la serie animada a través de Twitter/X, con el episodio a transmitirse el 18 de septiembre del 2026.

La noticia viene acompañada de un tráiler que muestra a un entrenador de Pokémon GO capturando a un Charmander, que lleva unas gafas. Según indica la página web de Pokémon GO, los jugadores también podrán capturar un Charmander exclusivo con las gafas de Friede. Este Pokémon conserva su accesorio incluso al evolucionar a Charmeleon y Charizard.

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En cuanto a otras bonificaciones del evento, el Nivel 1 del Pase GO desbloquea el doble de caramelos por capturar Pokémon, el Nivel 2 hace que los Módulos Cebo normales duren una hora y puedan atraer al Pokémon destacado, y el Nivel 3 otorga Polvo Estelar adicional por capturar a Hatenna y Wattrel.

Las incursiones de una estrella contarán con Pikachu luciendo el sombrero de Capitán, y las incursiones de tres estrellas incluirán a Charizard, Meowscarada, Skeledirge y Quaquaval, exclusivos del evento. El evento de colaboración se llevará a cabo del 16 de septiembre a las 10:00 am al 22 de septiembre a las 8:00 pm (hora local).

En marzo del 2025, Niantic vendió su división de videojuegos a Scopely, incluyendo Pokémon GO, por 3500 millones de dólares. Scopely pertenece a Savvy Games Group, una división del Fondo de Inversión Pública del gobierno saudí. Esta compra se ha relacionado con los continuos intentos de Arabia Saudí por mejorar su imagen internacional, buscando asociarla con el entretenimiento en lugar de las brutales condiciones laborales de los trabajadores migrantes y otras violaciones de los derechos humanos. AntiPokémon, se podría decir.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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