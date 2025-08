El anime de Sekiro es real, Kadokawa ha registrado el dominio web del proyecto

Desde el 2023 circulan rumores sobre una adaptación al anime del juego Sekiro: Shadows Die Twice. Sin embargo, han pasado dos años y la información sobre el anime de Sekiro no se ha revelado. No obstante, esto puede cambiar en cualquier momento. Ya que, Kadokawa ha registrado el dominio «sekiro-anime.jp».

¿Qué sabemos sobre el anime que adaptará el videojuego Sekiro: Shadows Die Twice de FromSoftware?

El anuncio oficial del anime de Sekiro se podría dar en Gamescom 2025 o en Tokyo Game Show 2025, los cuales se llevarán a cabo en agosto y septiembre respectivamente.

Al tiempo que iniciaron los rumores sobre el anime de Sekiro, también se conoció que Ghost of Tsushima contaría con una adaptación a este medio. Pues, el anime de Ghost of Tsushima ya fue anunciado en enero de este año por Sucker Punch. Así que, para muchos —así no hubiera aún información oficial— era inminente la revelación del estreno del anime de Sekiro. Según los rumores, el anime de Sekiro: Shadows Die Twice está a cargo de Qzil.la, estudio conocido por su participación en el opening de Jigokuraku (Hell’s Paradise).

Cabe resaltar que, algunos usuarios de los foros donde se compartió la información sobre el registro del dominio del anime de Sekiro, resaltan que Qzil.la es un estudio nuevo. Así que de ser cierto el rumor, este proyecto podría tener una cantidad limitada de episodios.

En nuestra reseña de Sekiro: Shadows Die Twice dijimos que el juego es una actualización exitosa de la fórmula de la serie Tenchu, ornamentada con varios aspectos propios de la franquicia Souls. Aunque su dificultad puede probar ser un obstáculo para algunos jugadores, su sistema de combate resulta muy gratificante una vez dominado. Más allá de las espectaculares y frenéticas batallas, el mundo de Sekiro es uno que invita a ser explorado a pesar de las amenazas que habitan en él.

Sekiro: Shadows Die Twice está disponible en PlayStation 4, Xbox One y en PC vía Steam.

Vía: Resetera