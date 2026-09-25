El anime Sekiro: No Defeat es un éxito tendrá una miniserie anime en 2027

La adaptación al anime del videojuego de FromSoftware y Activision, Sekiro: Shadows Die Twice ha capturado la atención de la audiencia tras su paso por las salas de cine en Japón y diversos festivales internacionales. Producida por Kadokawa, Qzil.la y ARCH, esta producción completamente dibujada a mano expandirá su formato cinematográfico original para reestructurarse en una miniserie de televisión de ocho episodios que incorporará contenido adicional no visto en las salas de cine de Japón.

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El anime Sekiro: No Defeat traslada la historia de lealtad, conflicto y sacrificio del guerrero conocido como el «lobo de un solo brazo» en una reimaginación fantástica del periodo Sengoku. La producción cuenta con la dirección de Kenichi Kutsuna, guion de Takuya Satou, diseño de personajes a cargo de Takahiro Kishida y música de Shūta Hasunuma, junto a la participación del elenco original de voces del juego en japonés.

¿Cuándo llega el anime Sekiro: No Defeat a Crunchyroll?

Si se preguntan cuál es la fecha de lanzamiento del anime para televisión Sekiro: No Defeat en Colombia, México y otros países de Latinoamérica, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que el primer episodio de Sekiro: No Defeat está programado para llegar a Crunchyroll en algún momento de enero del 2027. Sin embargo, desconocemos si la versión para salas de cine de Sekiro: No Defeat tendrá una distribución oficial en nuestra región.

¿Cuál es la historia de Sekiro: No defeat?

Estamos en la era Sengoku. Japón está dividido en numerosas naciones independientes enzarzadas en una guerra sin fin. En el centro se encuentra Ashina, una tierra de suelo sagrado y misterios ancestrales. Dos décadas después de que el «Santo de la Espada», Isshin Ashina, recuperara la región mediante un brutal golpe de Estado, surge una nueva amenaza desde dentro: el Ministerio del Interior. Desesperado por proteger su tierra natal, Gen’ichirou, nieto de Isshin, recurre a poderes prohibidos. La única esperanza reside en un niño secuestrado —el Heredero Divino— y su silencioso protector: un leal shinobi conocido solo como Sekiro. Esta es la historia de un señor y su vasallo, y su misión para restablecer el equilibrio en una nación al borde del abismo.

En nuestra reseña de Sekiro: Shadows Die Twice dijimos que el juego es una actualización exitosa de la fórmula de la serie Tenchu, ornamentada con varios aspectos propios de la franquicia Souls. Aunque su dificultad puede probar ser un obstáculo para algunos jugadores, su sistema de combate resulta muy gratificante una vez dominado. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll