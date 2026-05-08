El anime Sekiro: No Defeat tendrá un estreno de tres semanas en salas de cine

Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la y ARCH han anunciado oficialmente que Sekiro: No Defeat, la adaptación al anime del videojuego Sekiro: Shadows Die Twice, llegará a las pantallas de las salas de cine. El estreno en Japón de Sekiro: No Defeat está programado para el 4 de septiembre con una proyección especial en cines durante tres semanas. Crunchyroll será la plataforma encargada de distribuir el anime Sekiro: No Defeat de manera exclusiva a nivel mundial, exceptuando regiones como Japón, China, Corea, Rusia y Bielorrusia, con un estreno global previsto para la temporada de estrenos de anime de final del año 2026.
La dirección de Sekiro: No Defeat está a cargo de Kenichi Kutsuna para el estudio Qzil.la, con guiones de Takuya Satou y diseño de personajes por Takahiro Kishida. La música contará con dirección del reconocido compositor Ryuichi Sakamoto. Además, desde agosto del año pasado, la producción de Sekiro: No Defeat confirmó por medio de un comunicado que no se utilizó inteligencia artificial en la creación de este anime.
¿Cuál es la historia de Sekiro: No defeat?
Estamos en la era Sengoku. Japón está dividido en numerosas naciones independientes enzarzadas en una guerra sin fin. En el centro se encuentra Ashina, una tierra de suelo sagrado y misterios ancestrales. Dos décadas después de que el «Santo de la Espada», Isshin Ashina, recuperara la región mediante un brutal golpe de Estado, surge una nueva amenaza desde dentro: el Ministerio del Interior. Desesperado por proteger su tierra natal, Gen’ichirou, nieto de Isshin, recurre a poderes prohibidos. La única esperanza reside en un niño secuestrado —el Heredero Divino— y su silencioso protector: un leal shinobi conocido solo como Sekiro.
Esta es la historia de un señor y su vasallo, y su misión para restablecer el equilibrio en una nación al borde del abismo.
En nuestra reseña de Sekiro: Shadows Die Twice dijimos que el juego es una actualización exitosa de la fórmula de la serie Tenchu, ornamentada con varios aspectos propios de la franquicia Souls. Aunque su dificultad puede probar ser un obstáculo para algunos jugadores, su sistema de combate resulta muy gratificante una vez dominado. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.
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Vía: ANN