El anime Sekiro: No Defeat tendrá un estreno de tres semanas en salas de cine

Estamos en la era Sengoku. Japón está dividido en numerosas naciones independientes enzarzadas en una guerra sin fin. En el centro se encuentra Ashina, una tierra de suelo sagrado y misterios ancestrales. Dos décadas después de que el «Santo de la Espada», Isshin Ashina, recuperara la región mediante un brutal golpe de Estado, surge una nueva amenaza desde dentro: el Ministerio del Interior. Desesperado por proteger su tierra natal, Gen’ichirou, nieto de Isshin, recurre a poderes prohibidos. La única esperanza reside en un niño secuestrado —el Heredero Divino— y su silencioso protector: un leal shinobi conocido solo como Sekiro.

Esta es la historia de un señor y su vasallo, y su misión para restablecer el equilibrio en una nación al borde del abismo.