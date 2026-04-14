El estreno de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity está cerca, los primeros tres episodios llegarán a salas de cine

Desde Jump Festa 2026 conocemos que en julio de este año será estrenada la última parte de la adaptación del arco final de Bleach, Thousand-Year Blood War titulada The Calamity. Ahora, luego de un poco más de tres meses sin noticias del anime que adapta la obra de Tite Kubo, Viz Media ha confirmado el estreno anticipado de la cuarta y última parte en salas de cine.

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¿Cuándo es el estreno en salas de cine de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

La venta de boletos para estos eventos cinematográficos iniciará el 29 de mayo.

Los primeros tres episodios de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity se proyectarán en salas de cine —por el momento— de Estados Unidos entre el 25 y el 29 de junio de 2026, previo a su debut oficial en televisión. Según Fathom Entertainment, las proyecciones estarán disponibles tanto en su versión original en japonés con subtítulos en inglés como con doblaje al inglés. Además del metraje de los episodios, las funciones incluirán material adicional exclusivo. Este consistirá en una conversación detrás de cámaras entre el creador de la obra, Tite Kubo, el director jefe de la serie, Tomohisa Taguchi, y el director de esta parte final, Hikaru Murata.

¿Cuándo sale o es el estreno de la temporada final de Bleach: Thousand-Year Blood War?

Ahora que sabemos que el estreno de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity será después de su estreno en salas de cine, podemos pensar que podremos ver su estreno en Disney Plus el sábado 4 o 11 de julio del presente año. Además de adaptar el final del último arco argumental del manga de Tite Kubo, se espera que la cuarta temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War expanda algunos de los huecos argumentales del manga. Afortunadamente, esto se hace bajo la supervisión de Tite Kubo.

¿Qué pasó en la tercera temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War?

La tercera temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War reveló la verdadera afiliación de Uryū Ishida, quien nunca estuvo realmente del lado de Yhwach, sino que se unió a los Quincy para proteger el legado de su abuelo y usar su poder único para resistir al Rey. Adicionalmente, durante la pasada temporada vimos el enfrentamiento entre Yoruichi contra Askin Nakk Le Vaar y el regreso de Izuru Kira. Además, al final de la temporada vimos el inicio del choque entre los capitanes del Gotei 13 contra Gerard Valkyrie.

Este resumen de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War repasa algunos de los hechos del final de la segunda parte y todo lo que hemos visto de la tercera.

Vía: ANN