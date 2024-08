El pasado 29 de junio conocimos, junto al episodio 12 que marcó el final de la primera temporada del ‘anime’ Kaiju No 8, que la segunda temproada de la adaptación del ‘manga’ de Naoya Matsumoto se encontraba en producción. Ahora, el canal oficial de TOHO Animation en YouTube ha compartido un nuevo adelanto del ‘anime’ Kaiju No 8. Este confirma que el estreno de la segunda temporada de Kaiju No 8 será en el 2025. Sin embargo, este estreno se dará después del estreno de otros dos proyectos asociados a la primera temporada de Kaiju No 8.

¿Cuáles son proyectos animados de Kaiju No 8 que veremos antes del estreno de la segunda temporada?

La producción del ‘anime’ Kaiju No 8 tiene preparado el estreno de un episodio especial titulado «El día libre de Hoshina» en el 2025. No obstante, no será el único estreno concerniente al ‘anime’ Kaiju No 8 que veremos antes del estreno de la segunda temporada. Ya que, también llegará a las salas de cine de Japón una película que recopilará los sucesos vistos en los 12 episodios de la primera temporada de Kaiju No 8. Por el momento se desconoce si esta película recopilatoria contará con escenas inéditas. Sin embargo, si las llegará a tener podrían servir de enlace entre la primera y segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8.

¿Dónde empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 para continuar la historia antes del estreno de la segunda temporada?

Se desconoce si la película que recopila la primera temporada de Kaiju No 8 llegará a las salas de cine de Latinoamérica.

Ahora que sabemos que la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 será estrenada en el 2025, les contaremos, sí quieren saber, desde dónde leer el ‘manga’ para continuar la historia. Así que para continuar con las aventuras de Kafka desde dónde quedó el episodio 12 del ‘anime’ deben empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 desde el capítulo 40. Este capítulo del ‘manga’ de Naoya Matsumoto da inicio al arco del Arma Kaiju que será el primero en ser adaptado cuándo llegue el estreno de la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 en el 2025.

Algunos de los hechos de la segunda temporada del ‘anime’ adaptan los capítulos del tankōbon número 3 de la obra Naoya Matsumoto.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube