Anime y Manga

El final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity ha sido aplazado y esta es la nueva fecha de estreno de los episodios finales

La producción del anime del final de la adaptación al anime de Bleach ha tenido que tomar una pausa en la emisión para mejorar la animación.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El comité de producción del anime Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, la cuarta y última parte de la adaptación del arco final de la obra de Tite Kubo, anunció una pausa inesperada en la emisión de los últimos dos capítulos de esta temporada. Tras el lanzamiento del episodio 48 de la serie, o el octavo de la actual temporada, las cuentas oficiales confirmaron que los dos últimos capítulos sufrieron un retraso en su programación habitual. La decisión responde a la necesidad del equipo de producción de disponer de mayor tiempo para elevar la calidad visual del clímax de la historia. Esta decisión se ve acentuada por la calidad vista en el episodio 48 (8) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, el cual ha sido el peor calificado de toda la adaptación del arco final de Bleach.

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios finales 9 y 10 (o 49 y 50) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios finales 9 y 10 (o 49 y 50) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

El episodio 49 (o noveno de la temporada del 2026) se estrenará oficialmente en Japón el próximo lunes 19, o el martes 20 de octubre en Disney+. Por otra parte, el episodio 50 (o décimo), el cual que marcará final de la adaptación al anime de Bleach, se emitirá una semana después, el lunes 26 de octubre en Japón, y estará disponible en Disney + el 27 de octubre.

Bleach: Thousand-Year Blood War adapta los volúmenes 55 al 74 del manga escrito por Tite Kubo. Pero Bleach no dejará las pantallas japonesas. Esto debido a que mientras llega el momento del final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, se emitirá una selección especial de episodios del arco final de Bleach en las semanas previas. Los que se repetirán durante las siguientes semanas son los capítulos 7, 28, 46 y 48.

- Publicidad -
🔥

Más noticias sobre anime

One Piece: cuándo es el panel de la New York Comic Con y cuándo regresa el manga de la pausa con el capítulo 1194
 One Piece: cuándo es el panel de la…
One Piece: el último episodio del 2026 ya tiene programada su fecha de estreno
 One Piece: el último episodio del 2026 ya…
El anime de Black Clover regresa, esta es la fecha oficial del estreno de la segunda temporada del anime
 El anime de Black Clover regresa, esta es…

Vía: ANN

One Piece: cuándo es el panel de la New York Comic Con y cuándo regresa el manga de la pausa con el capítulo 1194
El manga Eat-Man recibirá una nueva adaptación al anime
Saint Seiya Tenkai-hen: THEN IV es el siguiente capítulo del manga de Kurumada, el cual ya tiene fecha de publicación
One Piece: el último episodio del 2026 ya tiene programada su fecha de estreno
Seis figuras coleccionables de Dragon Ball Super aterrizan en Burger King Latinoamérica
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox Blue Lock Rivals Intro Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (septiembre 2026)
No hay comentarios

Lo último

Roblox Blue Lock Rivals Intro
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (septiembre 2026)
Videojuegos
The Simpsons: Hit & Run lo puedes jugar gratis desde cualquier navegador, sin un solo problema de carga
Videojuegos
Melty Blood: Twi-Lumina, nuevo tráiler confirma la fecha de lanzamiento y cómo pelea White Len
Videojuegos
Genshin Impact versión 7.1: fecha, nuevos banners, códigos de Protogemas, eventos y más
Videojuegos