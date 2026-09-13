El final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity ha sido aplazado y esta es la nueva fecha de estreno de los episodios finales

El comité de producción del anime Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, la cuarta y última parte de la adaptación del arco final de la obra de Tite Kubo, anunció una pausa inesperada en la emisión de los últimos dos capítulos de esta temporada. Tras el lanzamiento del episodio 48 de la serie, o el octavo de la actual temporada, las cuentas oficiales confirmaron que los dos últimos capítulos sufrieron un retraso en su programación habitual. La decisión responde a la necesidad del equipo de producción de disponer de mayor tiempo para elevar la calidad visual del clímax de la historia. Esta decisión se ve acentuada por la calidad vista en el episodio 48 (8) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, el cual ha sido el peor calificado de toda la adaptación del arco final de Bleach.

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¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios finales 9 y 10 (o 49 y 50) de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity?

El episodio 49 (o noveno de la temporada del 2026) se estrenará oficialmente en Japón el próximo lunes 19, o el martes 20 de octubre en Disney+. Por otra parte, el episodio 50 (o décimo), el cual que marcará final de la adaptación al anime de Bleach, se emitirá una semana después, el lunes 26 de octubre en Japón, y estará disponible en Disney + el 27 de octubre.

Bleach: Thousand-Year Blood War adapta los volúmenes 55 al 74 del manga escrito por Tite Kubo. Pero Bleach no dejará las pantallas japonesas. Esto debido a que mientras llega el momento del final de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, se emitirá una selección especial de episodios del arco final de Bleach en las semanas previas. Los que se repetirán durante las siguientes semanas son los capítulos 7, 28, 46 y 48.

Vía: ANN