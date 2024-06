El final del ‘manga’ de Nagatoro llegará en el capítulo 154

Nanashi, el autor del ‘manga’ Ijiranaide, Nagatoro san o Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro como se le conoce en occidente, ha anunciado que la historia de su obra llegará a su fin en el capítulo 154. El ‘manga’ Ijiranaide, Nagatoro san, actualmente es publicado a través del servicio —exclusivo para Japón— Magazine Pocket de la editorial Kodansha. El tankōbon número 19 del ‘manga’ Ijiranaide, Nagatoro san será lanzado fue lanzado el pasado 9 de abril.

Este es el ‘opening’ de la segunda temproada del ‘anime’ Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro.

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack , la segunda temporada que adapta el ‘manga’ Ijiranaide, Nagatoro san, fue estrenada en enero de 2023. En Latinoamérica, Crunchyroll distribuyó ambas temporadas, la del 2021 y 2023, dobladas y subtituladas al español de la región.

¿Ahora que llega el fin de la historia del ‘manga’ de Nagatoro cuándo anunciarán la tercera temporada del ‘anime’?

De no haber retrasos, el capítulo final del ‘manga Ijiranaide, Nagatoro san podría ser lanzado el lunes 5 de agosto. Sin embargo, algunos piensan que tal y como se hizo cuándo el ‘manga’ Yofukashi no Uta (Call of The Night) termino, una nueva temporada puede ser anunciada. Lo cierto es que de ser anunciada la tercera temporada del ‘anime’ de Nagatoro, esta también sería la última. Ya que, ambas temporadas del ‘anime’ han adaptado entre 50 y 60 capítulos de la obra de Nanashi.

¿Dónde continuar el ‘manga’ Ijiranaide, Nagatoro san luego del final de la segunda temporada?

Ahora que ya saben que el final de Ijiranaide, Nagatoro san llega en tres capítulos (154) es normal que algunos se pregunten dónde continuar leyendo luego del final del ‘anime’. Así que les contamos, que para continuar la historia del ‘anime’ en el ‘manga’ después del fin de la segunda temporada de Nagatoro, solo deben comenzar a leer desde el capítulo 92 del ‘manga’, el cual está ubicado en el tankōbon número 12 de la obra de Nanashi.

