El final del manga Kaiju No. 8 llegará en el capítulo 129

Recientemente, el manga Kaiju No. 8 ha sido noticia por su colaboración con Fortnite, el lanzamiento de su juego F2P para dispositivos móviles y el estreno de la película que recopila la primera temporada del anime. Ahora, a tan solo un mes del estreno de la segunda temporada, los fanáticos de la obra de Naoya Matsumoto han quedado sorprendidos con el repentino anuncio del final del manga de Kaiju No. 8.

¿Cuándo salen el capítulo 128 y el 129, el cual pondrá punto y final a la historia del manga Kaiju No. 8?

Matsumoto lanzó el manga en julio de 2020 en el sitio web Shonen Jump+ de Shueisha. Ahorá, sabemos que el final del manga Kaiju No. 8 llegará en dos capítulos, el 128 que será estrenado en la aplicación japonesa y en la occidental —Manga+— el viernes 20 de junio. El capítulo final de Kaiju No. 8, el cual será el 129, aún no cuenta con una fecha de estreno confirmada. Así que, como los últimos lanzamientos de la obra de Matsumoto han sido irregulares, puede que se tome un poco más de lo normal. Ya que, el autor podría agregar páginas extra que sirvan como un epílogo a lo que para muchos es un final bastante apresurado.

¿Dónde empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 para continuar la historia antes del estreno de la segunda temporada?

Ahora que sabemos que la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 será estrenada en julio del 2025, les contaremos desde dónde leer el ‘manga’ si es que no quieren esperar el estreno de la segunda temporada. Así que para continuar con las aventuras de Kafka desde dónde quedó el episodio 12 del ‘anime’ deben empezar a leer desde el capítulo 40. Este capítulo del ‘manga’ de Naoya Matsumoto da inicio al arco del Arma Kaiju. Este será el primer arco en ser adaptado cuándo llegue el estreno de la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 en el 2025.

Algunos de los hechos de la segunda temporada del ‘anime’ adaptan los capítulos del tankōbon número 3 de la obra Naoya Matsumot

Vía: ANN