El final del manga Kichikujima (Freak Island) llegará en el capítulo 335

Masaya Hokazono, autor de Pumpkin Night, ha confirmado desde sus redes sociales que el manga de horror Kichikujima finalizara en los siguientes dos capítulos. Gracias a esta noticia sabemos que el final del manga Kichikujima llegará en el capítulo 335.

¿Cuál es la historia de Kichikujima (Freak Island)?

La historia del manga conocido como Freak Island en nuestra región se centra en Kichikujima, una isla desconocida habitada por una sanguinaria familia mutante. Cualquiera que tropiece con la isla es brutalmente asesinado por la extraña familia o se convierte en mutante para sobrevivir.

La historia del manga Kichikujima inicia cuando un grupo de estudiantes universitarios, que estaban de vacaciones en el mar, se topan con una isla desconocida en la que había un hombre sentado junto a una hoguera. En un intento por salvarlo, uno de los estudiantes salta en su rescate, solo para ser brutalmente masacrado. Conmocionados, los demás estudiantes buscan frenéticamente una forma de salvar a su amigo, sin darse cuenta de que las peligrosas aguas de abajo dejarían a los estudiantes varados con salvajes inhumanos. Ellos emprenden la huida hacia las profundidades de la isla, sin saber el verdadero horror que les espera.

Masaya Hokazono publica el manga Kichikujima en la aplicación LINE Manga. Adicionalmente, la historia original de Kichikujima inspiró un manga precuela y otros spin off. Originalmente, el manga Kichikujima debutó en la plataforma Web Comic Manga de Takeshobo en 2013. Más tarde, Hokazono lanzó una nueva serialización en LINE Manga en 2019. El manga también inspiró el anime spinoff de comedia Kaoru no Taisetsu na Mono en noviembre de 2020, el cual no fue localizado fuera de Japón.

Fragmento de Kaoru no Taisetsu na Mono, el anime de comedia spin off del manga Kichikujima.

Actualmente, el manga Kichikujima cuenta con un total de 24 tankōbon o volúmenes recopilatorios.

Vía: ANN