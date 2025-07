El hiatus del manga de Frieren ha terminado, esta es la fecha de publicación del capítulo 141

La semana pasada fue revelado un nuevo tráiler de la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. Ahora, los fanáticos del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe que esperaban noticias sobre el regreso del manga de Sōsō no Frieren pueden estar tranquilos. Ya que, ahora, Shogakukan ha anunciado que el capítulo 141 del manga Frieren: Beyond Journey’s End será publicado en el fascículo número 34 de la revista semanal Shonen Sunday.

¿Cuándo sale el capítulo 141 del manga Frieren: Beyond Journey’s End?

El hiatus del manga Frieren: Beyond Journey’s End terminará con la publicación del capítulo 141 el 23 de julio de 2025. Esto marcará el fin de un largo hiato que la serie mantuvo durante la primera mitad de 2025. El último capítulo antes de este anuncio fue el Capítulo 140, publicado por Shogakukan online en Sunday Webry el 8 de enero de 2025.

El estudio Madhouse seguirá a cargo de l a adaptación al anime de Frieren: Beyond Journey’s End.



Crunchyroll anunció durante su panel en Anime Expo 2025 que la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End será estrenada en enero del 2026 de manera exclusiva en su plataforma. El nuevo tráiler de Frieren: Beyond Journey’s End confirma que Tomoya Kitagawa es el nuevo directordela serie. Este recibirá el apoyo de Keiichirō Saitō y Daiki Harashina como asistentes. Tomohiro Suzuki regresa para la composición de la serie. Los nuevos diseñadores de personajes son Takasemaru, Keisuke Kojima y Yuri Fujinaka. Seiko Yoshioka y Evan Call vuelven para el arte conceptual y la banda sonora, respectivamente.

Vía: Siliconera