El manga Blue Lock tendrá una adaptación al live action

El pasado fin de semana, se celebró el “Blue Lock Egoist Fest 2025”, evento en el cual se llevaron a cabo varios anuncios sobre la obra de Yūsuke Nomura. Entre los anuncios destacados del evento se encuentra la revelación de un proyecto para adaptar el manga de Blue Lock al live action.

El anuncio del proyecto del live action de BlueLock también fue replicado en las redes sociales de la franquicia.

A pesar de que no conocimos quiénes harán parte del elenco de la película live action de Blue Lock, sí se confirmó que CREDEUS —el estudio a cargo de la película live action de Golden Kamui— será el estudio encargado de la producción de la película de Blue Lock bajo la distribución de TOHO. Adicionalmente, en el evento fue confirmada la tercera temporada del anime. No obstante, no se mostraron imágenes promocióneles o se habló de alguna posible fecha de estreno de la tercera temporada del anime de Blue Lock.

¿Qué arcos argumentales adaptará la tercera temporada (3) de Blue Lock?

El final de la segunda temporada del anime de Blue Lock deja algunas interrogantes. Así que a continuación, les contaremos los arcos argumentales que serán adaptados en la tercera teporada:

La liga de Neo Egoísta o «Shin Eiyū Taisen» es el arco argumental actual del manga de Blue Lock, el cual inicia en el capítulo 152 del ‘manga’. Este arco, que será adaptado en la tercera temporada, inicia en la segunda fase de Blue Lock. Ahora, el programa se convierte en un proyecto de entretenimiento masivo cuyo único propósito es seguir formando a sus jugadores para la Copa Mundial Sub-20.

¿Qué es la Liga Neo Egoísta de Blue Lock?

Si se preguntan qué es la Liga Neo Egoísta, les contamos que en esta etapa de Blue Lock, las selecciones sub-20 de Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia llegan al complejo de Ego. Ahora, cada jugador de Blue Lock debe elegir el país bajo el que quiere entrenarse y luego poner a prueba sus habilidades en un torneo. Los mejores jugadores de esta fase de Blue Lock serán elegidos para representar a Japón y disputar la Copa Mundial Sub-20.

Vía: ANN