El manga de Hunter x Hunter entra en pausa, te contamos lo que sabemos sobre el regreso y estreno del capítulo 421

La revista Weekly Shonen Jump de Shueisha confirmó que el manga Hunter X Hunter, escrito y dibujado por Yoshihiro Togashi, entrará nuevamente en pausa tras haber publicado 10 capítulos. La fecha exacta para su retorno se anunciará en futuras ediciones. Además, como parte del anuncio del nuevo hiatus de Hunter x Hunter, se confirmó la producción de una nueva adaptación teatral titulada Hunter X Hunter The Stage 4, la cual adaptará el arco argumental de las «Hormigas Quimera«. Esta obra de teatro se dividirá en dos partes que se presentarán en Tokio y Kioto durante 2027: la primera entre enero y febrero, y la segunda parte entre julio y agosto.

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¿Qué sabemos sobre el regreso del manga Hunter x Hunter o la publicación del capítulo 421?

Con la nueva pausa en marcha, la incertidumbre sobre el regreso del manga Hunter x Hunter con la publicación del capítulo 421 crece, lo cual genera suposiciones entre la comunidad de lectores. Estas indican, que basándose en el comportamiento previo de publicación del manga, se especula que Togashi mantendrá su formato habitual de publicar en tandas de diez capítulos Hunter x Hunter para asegurar la calidad artística y no presionar su salud.

Considerando el historial de avances presentados por Togashi en redes sociales, donde ha mostrado borradores de capítulos hasta el capítulo 427 del manga Hunter x Hunter, se supone que el retorno podría ocurrir durante el primer trimestre del 2027, posiblemente entre enero y febrero, siguiendo un ritmo de trabajo regular. Asimismo, los seguidores teorizan que Shueisha administra estratégicamente los lanzamientos de la obra para coincidir con momentos clave de la revista, garantizando que el autor mantenga el manuscrito en un nivel óptimo sin presiones. Aunque no existe una fecha oficial, es posible que en Jump Festa 2028, el cual se desarrollará a final de año sea el evento donde anuncie la fecha del regreso del manga Hunter x Hunter.

Fuente: @hunter_stage,