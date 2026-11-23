El manga Sakamoto Days, escrito por Yuuto Suzuki, publicó su capítulo final titulado «DAYS284» en el número 52 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, con edición digital el 23 de noviembre y física el 24 de noviembre. El manga de Sakamoto Days inició su publicación en noviembre de 2020 tras un one-shot que vio la luz en diciembre de 2019 en la revista Jump Giga.

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Hasta el momento, el manga Sakamoto Days ha alcanzado la nada despreciable cifra de 18 millones de copias en circulación mundial en agosto y el volumen o tankobon 30 está programado para llegar al mercado el 4 de enero de 2027 y el tomo final, el número 31, será lanzado el 30 de abril de 2027. La obra sobre el exasesino Taro Sakamoto también cuenta con dos novelas, el spin-off Sakamoto Holidays dibujado por Tetsu Ōkawa, una adaptación animada estrenada en enero de 2025 en TV Tokyo y Netflix —con segunda temporada anunciada para el 18 de enero— y una película live-action dirigida por Yūichi Fukuda.

¿Cuáles fueron las palabras finales de Yuto Suzuki por el final del manga de Sakamoto Days?

Creo que soy uno de los autores de manga que tiene especialmente poco que decir. No pienso demasiado en las cosas, así que realmente no hay mucho de lo que pueda hablar. Tampoco se me da bien escribir reseñas de libros ni nada por el estilo. Crear manga implica expandir la vida de muchos personajes, junto con la cosmovisión y la historia, así que para alguien como yo, que simplemente ha estado viviendo la vida un poco al azar, honestamente supera por mucho mi capacidad. Incluso esta obra comenzó sin pensarlo demasiado: simplemente con un «¿no sería gracioso que un tipo gordo fuera fuerte!?».

No sé qué va a pasar después, ni siquiera cómo será la siguiente viñeta. Cada semana lo dibujo completamente por instinto, avanzando a ciegas. Así que la «sensación en vivo» es del 100 %, y apenas logro cumplir con la fecha límite cada semana. Pero creo que esa sensación en vivo es en realidad el verdadero encanto de una serialización semanal. ¡Me alegraría mucho que pudieran seguir disfrutándolo de forma súper casual y con un corazón generoso! La razón por la que Sakamoto Days ha llegado hasta aquí es, sin duda, gracias a todos ustedes, los lectores. ¡Seguiré dando lo mejor de mí, así que por favor sigan apoyándome!!

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Sakamoto Days?

Si se preguntan cuándo sale el primer episodio de la nueva temporada de Sakamoto Days, les contamos que el tráiler confirma que el estreno de la segunda temporada será el lunes 18 de enero. Al igual que la temporada anterior, esta nueva tanda de episodios del anime Sakamoto Days se podrá ver de manera exclusiva a través de Netflix. Junto al nuevo tráiler se confirmó que en esta nueva temporada se unirán los seiyu Kenyū Horiuchi como Byodo y Kishō Taniyama como Club Jam.

Fuente: Weekly Shonen Jump número 52 del 2026