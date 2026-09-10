El manga Eat-Man recibirá una nueva adaptación al anime

Hakuhodo DY Music & Pictures ha anunciado oficialmente la producción de un nuevo proyecto de animación basado en el clásico manga Eat-Man, creado por Akihito Yoshitomi. Hace unos de días, la producción del anime anunció, que estuvieran pendientes. Ya que a inicios de septiembre anunciarían algo muy importante. Este pequeño adelanto solo mostraba una de las tuercas que Bolt Crank consume. Es así que esto llamó la atención de los fanáticos pero solo hasta hoy, con la presentación del tráiler oficial, se confirmó el regreso del anime de Eat-Man.

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¿Qué sabemos sobre el nuevo anime de Eat-Man?

El nuevo anime lleva por título Eat-Man The Over Order y como parte de esta revelación, la compañía mostró breve tráiler, un póster promocional y dio a conocer a los principales miembros del equipo creativo que estar´pa a cargo de la nueva adaptación del manga de Akihito Yoshitomi. Entre los miembros del equipo de producción destaca el retorno del seiyu Masashi Ebara, el cual interpretará nuevamente al protagonista Bolt Crank, repitiendo de esta forma el rol estelar que desempeñó con gran éxito en las dos adaptaciones al anime anteriores emitidas durante finales de la decáda del noventa.

Adicionalmente, Shunji Ōga asumirá la dirección general del proyecto bajo el Studio Cab. Por otra parte, el autor original del manga, Akihito Yoshitomi, estará directamente involucrado en la elaboración de los guiones y en los diseños originales del anime Eat-Man The Over Order. Es así que este nuevo anime adaptará de forma fiel al manga. Ya que, las anteriores adaptaciones al anime fueron emitidas al tiempo que se publicaba el manga.

Opening del primer anime de Eat-Man estrenado en 1997 a cargo del Studio Deen y dirigido por

Kōichi Mashimo.

El manga de Eat-Man se publicó entre 1996 y 2002, y su trama sigue las aventuras de Bolt Crank, un hombre capaz de comer cualquier objeto para reproducirlo posteriormente en su mano derecha. Este manga también contó con la secuela Eat-Man The Main Dish, serializado entre 2014 y 2019. Además, Yoshitomi es reconocido por otras de sus obras como Ray, Blue Drop y Cyborg 009 Vs. Devilman: Breakdown.

Opening del primer anime de Eat-Man estrenado en 1998 a cargo del Studio Deen y dirigido por Toshifumi Kawase.

Vía: ANN