El manga Frieren: Beyond Journey’s End entra en pausa indefinida por la salud de sus autores

El pasado 23 de julio el manga Frieren: Beyond Journey’s End regreso de su hiatus con la publicación del capítulo 141. Ahora, según se anunció en el número 46 de la revista semanal Shonen Sunday y en las redes sociales de la obra, el manga Frieren: Beyond Journey’s End entrará en una pausa indefinida a partir del capítulo 148.

¿Cuándo sale el capítulo 148 del manga Frieren: Beyond Journey’s End?

La decisión de pausar la serialización se tomó tras conversaciones entre los creadores y el equipo editorial. El objetivo principal de este ajuste es permitir que Yamada y Abe puedan centrarse en su salud y modificar el ritmo de trabajo para la producción del manga. Esta pausa ser hará efectiva a partir del miércoles 22 de octubre, día de publicación del capítulo 148 del manga Frieren: Beyond Journey’s End en la revista Shonen Sunday de la editorial Shogakukan.

El mensaje de la editorial fue el siguiente:

A nuestros lectores Gracias por leer siempre «Frieren: Beyond Journey’s End». Con respecto a las publicaciones futuras, y después de consultar con el profesor Kanehito Yamada y el profesor Tsukasa Abe sobre su condición física, hemos decidido tomar la siguiente medida. De ahora en adelante, para continuar entregando la historia basándonos en un formato de serialización, haremos ajustes a la continuación de la historia y tomaremos un descanso por un tiempo. Los dos autores continúan escribiendo. El departamento editorial también continuará apoyando a ambos autores. Les informaremos sobre el momento específico de la publicación en futuras ediciones de Weekly Shonen Sunday. Esperamos que sigan disfrutando de «Frieren: Beyond Journey’s End». Departamento Editorial de Weekly Shonen Sunday

Crunchyroll anunció durante su panel en Anime Expo 2025 que la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End será estrenada en enero del 2026 de manera exclusiva en su plataforma. El nuevo tráiler de Frieren: Beyond Journey’s End confirma que Tomoya Kitagawa es el nuevo directordela serie. Este recibirá el apoyo de Keiichirō Saitō y Daiki Harashina como asistentes. Tomohiro Suzuki regresa para la composición de la serie. Los nuevos diseñadores de personajes son Takasemaru, Keisuke Kojima y Yuri Fujinaka. Seiko Yoshioka y Evan Call vuelven para el arte conceptual y la banda sonora, respectivamente.

Vía: ANN