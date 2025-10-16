Anime y Manga

El manga Frieren: Beyond Journey’s End entra en pausa indefinida por la salud de sus autores

El manga entrará en pausa a partir de la publicación del capítulo 148 del manga en las páginas de la revista Shonen Sunday.

El pasado 23 de julio el manga Frieren: Beyond Journey’s End regreso de su hiatus con la publicación del capítulo 141. Ahora, según se anunció en el número 46 de la revista semanal Shonen Sunday y en las redes sociales de la obra, el manga Frieren: Beyond Journey’s End entrará en una pausa indefinida a partir del capítulo 148.

¿Cuándo sale el capítulo 148 del manga Frieren: Beyond Journey’s End?

La decisión de pausar la serialización se tomó tras conversaciones entre los creadores y el equipo editorial. El objetivo principal de este ajuste es permitir que Yamada y Abe puedan centrarse en su salud y modificar el ritmo de trabajo para la producción del manga. Esta pausa ser hará efectiva a partir del miércoles 22 de octubre, día de publicación del capítulo 148 del manga Frieren: Beyond Journey’s End en la revista Shonen Sunday de la editorial Shogakukan.

El mensaje de la editorial fue el siguiente:

A nuestros lectores

Gracias por leer siempre «Frieren: Beyond Journey’s End».

Con respecto a las publicaciones futuras, y después de consultar con el profesor Kanehito Yamada y el profesor Tsukasa Abe sobre su condición física, hemos decidido tomar la siguiente medida.

De ahora en adelante, para continuar entregando la historia basándonos en un formato de serialización, haremos ajustes a la continuación de la historia y tomaremos un descanso por un tiempo.

Los dos autores continúan escribiendo. El departamento editorial también continuará apoyando a ambos autores.

Les informaremos sobre el momento específico de la publicación en futuras ediciones de Weekly Shonen Sunday.

Esperamos que sigan disfrutando de «Frieren: Beyond Journey’s End».

Departamento Editorial de Weekly Shonen Sunday

Crunchyroll anunció durante su panel en Anime Expo 2025 que la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End será estrenada en enero del 2026 de manera exclusiva en su plataforma. El nuevo tráiler de Frieren: Beyond Journey’s End confirma que Tomoya Kitagawa es el nuevo directordela serie. Este recibirá el apoyo de Keiichirō Saitō y Daiki Harashina como asistentes. Tomohiro Suzuki regresa para la composición de la serie. Los nuevos diseñadores de personajes son TakasemaruKeisuke Kojima y Yuri FujinakaSeiko Yoshioka y Evan Call vuelven para el arte conceptual y la banda sonora, respectivamente.

Bleach: Soul Resonance, el preregistro para el nuevo juego que adapta la obra de Tite Kubo ya está disponible

Vía: ANN

Erik Feig liderada Arena SNK Studios, empresa que busca llevar KOF y Fatal Fury al anime, cine y más
Gobierno japonés solicita formalmente a OpenAI que dejen de robar propiedades intelectuales
Tojima Wants to Be a Kamen Rider – impresiones
Trigun Stargaze llegará a Crunchyroll en enero del 2026
Roster Fighter: ha sido revelado el opening y anunciado el estreno para inicios del 2026
Artículo anterior Bleach: Soul Resonance, el preregistro para el nuevo juego que adapta la obra de Tite Kubo ya está disponible
