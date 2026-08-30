El manga Isekai de Baki protagonizado por Retsu Kaioh tendrá anime

TMS anunció oficialmente que el manga spin-off de la franquicia Baki, titulado Baki Gaiden: Retsu Kaioh wa Isekai Tensei Shitemo Ikkō ni Kamawan (Baki Gaiden: Retsu Kaioh Doesn’t Mind At All If He Gets Reincarnated in Another World), recibirá una adaptación al anime. La producción del proyecto estará a cargo del estudio TMS Entertainment, el mismo estudio que se ha encargado de las anteriores adaptaciones al anime de la obra de Keisuke Itagaki para Netflix, como Baki, Baki Hanma y Baki-Dou. Además, la franquicia contará con una adaptación a obra de teatro titulada Baki The Grappler STAGE Gaiden – Retsu Kaioh wa Isekai Tensei Shitemo Ikkō ni Kamawan, la cual se presentará del 19 al 22 de marzo de 2027 en el escenario Owl Spot, en Tokio.

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¿Cuál es la historia o qué sabemos de Baki Gaiden: Retsu Kaioh Doesn’t Mind At All If He Gets Reincarnated in Another World?

El Isekai de Baki sigue al maestro del estilo Kenpo, Retsu Kaioh, quien reencarna en otro mundo fantástico tras perder la vida en un feroz combate contra el legendario espadachín Musashi Miyamoto. Decidido a demostrar la supremacía de las artes marciales chinas en este nuevo mundo, Retsu Kaioh se enfrenta en intensos combates contra la magia, armas blancas y poderosas criaturas fantásticas.

El manga Baki Gaiden: Retsu Kaioh Doesn’t Mind At All If He Gets Reincarnated in Another World se basa en la obra original de Keisuke Itagaki y su historia está escrita por Sai Ihara (Daisuke Ihara) e ilustrada por Eiji Mutsui. La publicación comenzó en 2020 a través de la revista Monthly Shōnen Champion de la editorial Akita Shoten. El primer volumen recopilatorio de la obra se lanzó al mercado en mayo de 2021, alcanzando su tomo número 16 el pasado 6 de marzo, mientras que el volumen 17 se publicará el 8 de septiembre de 2026. Hasta la fecha, la obra ha superado los 2 millones de copias en circulación acumuladas entre sus versiones físicas y digitales y su llegada al anime coincide con la emisión de Baki Dou, obra en la que Retsu pierde la vida.

Si bien por el momento se desconoce la fecha de estreno del Isekai de Baki protagonizado por Retsu Kaioh, es probable que este sea estrenado luego del debut de la segunda parte de Baki Dou, la cual adaptará el arco de los sumos.

Fuente: @baki_anime