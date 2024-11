El manga One Piece entra en pausa y esta es la nueva fecha de lanzamiento del capítulo 1132

En octubre, Eiichiro Oda tomo un descanso de dos semanas en la publicación del manga One Piece. Desde su regreso, Oda publicó el capítulo 1131, el cual salió oficialmente el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, a inicios de esta semana, varios rumores sobre una nueva pausa del manga One Piece salieron a la luz. Estos rumores tomaron fuerza gracias a que la página Manga Plus de Shueisha. Ya que, el lunes listo una fecha de lanzamiento del capítulo 1132 que evidenciaba una nueva pausa de dos semanas para el manga One Piece.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento del capítulo 1131 del manga One Piece?

Si bien en este momento no se ha actualizado en Manga Plus la nueva fecha de lanzamiento del capítulo 1131 de One Piece, la noticia sobre la pausa ha sido confirmada la editorial. Ya que, en el último número de la revista semanal Shonen Jump, el departamento editorial de la revista Shonen Jump confirmó que el manga One Piece entrará nuevamente en pausa de dos semanas debido a problemas de salud desconocidos que estaría sufriendo Eiichiro Oda. Es así, que el manga One Piece regresará con el lanzamiento del capítulo 1131 el domingo 1 de diciembre del 2024 con el primer número de la revista Shonen Jump del 2025.

«Queridos lectores

Gracias por leer One Piece siempre. Debido a un problema de salud del autor, One Piece se tomará un descanso desde el número de esta semana. Pedimos perdón a todos los lectores que esperaban el capítulo. Pese a que One Piece estaba listado en la tabla de contenidos de esta edición, no pudimos finalizar la corrección a tiempo. Una vez más, nos disculpamos. El manga volverá en la Shonen Jump número 1 del 2025 (publicada el 1 de diciembre). Muchas gracias por él continuó apoyo a One Piece. Departamento editorial de la Shonen Jump.»

¿Cuándo regresa el anime de One Piece de la pausa que inició en octubre del 2024?

El anime de One Piece regresará en abril del 2025 con una nueva franja horaria y la continuación del arco de Egghead.

Según la información compartida también desde las redes oficiales de One Piece en X, antes Twitter, el último episodio del arco de Egghead fue el 1121. Luego de esto, el anime emitirá el especial One Piece Fan Letter, del cual Toei Animation compartió un nuevo tráiler, y seguidamente se llevará a cabo una retransmisión del arco de la Isla Gyojin. Cabe resaltar que fue anunciado que la retransmisión del arco de la Isla Gyojin tendrá mejoras en la animación y un cambio en el ritmo. De esta manera, el arco pasará de 50 a 21 episodios.

La noticia de la pausa del anime fue hecha por el editor jefe de One Piece Media, Hiroyuki Nakano, y el productor Ryuta Koike. Ellos también confirmaron que durante Jump Festa 2025, que celebrará del 20 al 22 de diciembre, se compartirán nuevos anuncios sobre el regreso de la pausa del anime de One Piece

Vía: @pewpiece