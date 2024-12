El manga Shaman King Yard será el arco final de la obra Hiroyuki Takei

La cuenta oficial del aniversario número 25 de la franquicia Shaman King ha revelado que la obra de Hiroyuki Takei entrará en su arco final. Es así que, el final de la historia creada por Hiroyuki Takei será publicada en el siguiente y último manga de la franquicia llamado Shaman King Yard.

¿Cuándo sale Shaman King Yard, el arco final del manga de Hiroyuki Takei?

El pasado 23 de noviembre finalízo el manga Shaman King The Super Star, el cual tendrá un total de 11 tankobon o tomos recopilatorios. El último de los tankobon de Shaman King The Super Star será lanzado por Kodansha el 8 de enero del 2025. Así que es probable, que durante Jump Festa o en una fecha cercana al lanzamiento del último tomo de Shaman King The Super Star conozcamos el anuncio de la fecha de lanzamiento del primer capítulo de Shaman King Yard, el arco final de la obra de Hiroyuki Takei.

¿Cuál es la historia de Flowers, la secuela de Shaman King?

Actualmente, la nueva edición del anime de Shaman King se encuentra adaptando Flowers, la primera secuela de la obra de Hiroyuki Takei. La historia de Shaman King Flowers es protagonizada por Asakura Hana, el hijo de Yoh y Anna Kyōyama. Mientras los padres de Hana viajan por el mundo, él por fin tiene la oportunidad de demostrar sus poderes de Chamán. Sin embargo, las frustraciones de Hana en torno a sus poderes de chamán y cómo es incapaz de usarlos libremente en la época actual, a diferencia de su padre (Yoh) que participaba en las luchas de chamanes. Sin embargo, esto cambia cuando Yohane Asakura y Luca Asakura atacan. Otros personajes nuevos que aparecen en el tráiler son Alumi —la prometida de Hana— y Gakko.

Fuente: cuenta oficial de la franquicia Shaman King en X, antes Twitter