El manga Uma Musume Cinderella Gray terminará en cinco capítulos

En el número 52 de la revista Young Jump de la editorial Shueisha ha sido revelado que el manga Uma Musume Cinderella Gray de Taiyo Kuzumi basado en la franquicia Uma Musume Pretty Derby de Cygames, terminará en cinco capítulos.

¿Cuándo saldrá el capítulo final del manga Uma Musume Cinderella Gray?

Si bien ya sabemos que el manga Uma Musume Cinderella Gray termina en el capítulo 211, el calendario de publicación de la revista Young Jump para las últimas semanas del 2025 es un misterio. Así que, por el momento, solo podemos predecir que para la segunda o tercera semana de enero será publicado el capítulo final. Sin embargo, cabe resaltar, que entre finales de diciembre y principios de enero, algunas revistas de la editorial Shueisha publican números dobles. Así que deben estar muy pendientes.

¿Cuál es la diferencia entre Uma Musume Cinderella Gray y otras obras de la franquicia?

El manga Cinderella Gray, anunciado el 22 de marzo de 2020, comenzó su publicación el 11 de junio del mismo año. Esta serie se distingue por tener una ambientación diferente al manga Starting Gate e introduce nuevas horse girls a la franquicia. Una característica clave de Cinderella Gray es la modificación de los nombres de muchas de sus protagonistas. Ya que no se habían obtenido los permisos para usar sus nombres de caballos de carreras reales. Un ejemplo notable es Belno Light, inspirada en el caballo Twin Bee y que también incorpora aspectos del herrador de la vida real de Oguri Cap. Además, el manga presenta horse girls completamente originales, sin modelos reales.

El tono de la serie es generalmente más realista y mesurado en comparación con Pretty Derby. Para ajustarse a esta narrativa, personajes ya existentes en la franquicia, como Symboli Rudolf y Super Creek, han visto sus caracterizaciones ligeramente alteradas en el contexto de Cinderella Gray.

Vía: ANN