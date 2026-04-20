El nuevo manga gaiden de Baki será protagonizado por Doppo Orochi

El mes pasado conocimos un pequeño vistazo a la segunda parte de Baki Dou en AnimeJapan 2026. Ahora, el universo de Baki se prepara para recibir una nueva expansión, con el anuncio de un nuevo manga gaiden de Baki protagonizado por Doppo Orochi

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¿Cuándo inicia la publicación del nuevo manga gaiden de Baki?

Doppo también protagoniza el manga spin off Baki Gaiden: Kenjin, el cual inicio en el 2013.

Este spin-off llevará por título Baki Gaiden Doppo: Hitori Nomi Kui Aruki (Doppo: Bebiendo, Comiendo y Caminando Solo) y iniciará su publicación en la edición de junio de la revista Champion RED de la editorial Akita Shoten. Esta nueva obra se define como un manga de corte gourmet, una temática que se aleja de los combates tradicionales de la de la obra de Itagaki para explorar la vida cotidiana y los hábitos alimenticios del director de la escuela de karate Shinshinkai.

El proyecto cuenta con la participación de Takaaki Hayashi estará a cargo del dibujo, mientras que Kenji Hamaoka se ocupará de los guiones y storyboards. Mientras tanto, Keisuke Itagaki, creador de la obra original y quien se encuentra publicando el manga Baki Rahen, figura como responsable del borrador inicial. Hayashi ya tiene experiencia dentro del universo de Itagaki, pues actualmente trabaja en Baki Gaiden: Gaia to Sikorsky, cuya publicación inició en 2022 y lanzará su decimoprimer volumen recopilatorio o tankōbon el 8 de junio de 2026. Con este anuncio, la obra de Itagaki suma un nuevo título a su lista de historias derivadas, las cuales exploran diversos temas desde el Isekai hasta —como vimos ahora— los intereses gastronómicos. Una vez más confirmando que la riqueza de la obra de Itagaki esta en sus personajes secundarios y no tanto en Baki Hanma, el protagonista del manga.

El pasado 26 de febrero, Netflix estrenó a nivel mundial los primeros 13 episodios de Baki Dou: El Samurai Invencible, la adaptación del cuarto arco del manga. La plataforma ha confirmado que esta producción contará con una segunda parte que se distribuirá en una fecha aún por anunciar.

Vía: ANN