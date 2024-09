El nuevo opening de Beyblade X está a cargo de L’Arc-en-Ciel

La producción de Beyblade X, el anime más reciente de la adaptación de la «moda del trompo» de la infancia de muchos niños de Latinoamérica, ha anunciado que la legendaria banda de J-pop L’Arc-en-Ciel estará a cargo del nuevo opening.

¿Cómo se llama el nuevo opening de Beyblade X a cargo de L’Arc-en-Ciel?

Prove de One Ok Rock fue el anterior opening de Beyblade X.

Alparecer el equipo de producción del anime Beyblade X sigue con su excelente gusto por la música. Ya que la banda encargada de remplazar el anterior opening del nuevo anime de Beyblade es L’Arc-en-Ciel. «You Gotta Run» es el nombre del nuevo opening de Beyblade X que será interpretado por L’Arc-en-Ciel.

Blurry Eyes, el opening del anime DNA² es uno de los temas de apertura que perduran entre las generaciones de fanáticos del anime.

Adicionalmente, la producción del anime Beyblade X ha confirmado que el nuevo ending se llamará «Cosmic Treat» y estará a cargo del trío de J-pop Perfume. «Beyblade X» no escatima en talento. Ya que, Katsuhito Akiyama, un veterano de la serie, es el director jefe junto a Sotsu Terada. El guion está a cargo de Kazuho Hyodo, conocido por su trabajo en series como «ReLIFE» y «TONIKAWA: Over The Moon For You«. El diseño de personajes original corre a cargo de Posuka Demizu, responsable —para bien o para mal— de «The Promised Neverland«, y Yoshihiro Nagamori, quien cuenta con una amplia experiencia en la franquicia Beyblade es quien adapta los diseños a la nueva animación.

¿Cuál es la historia de Beyblade X?

La historia de Beyblade X sigue a Robin Kazami, un Blader amateur que, tras una dolorosa derrota, se ve abandonado por su equipo. Sin embargo, el destino le depara un encuentro fortuito con Jaxon Cross, un ex campeón que busca redimirse bajo el alias de «Blader X». Juntos, forman un equipo improbable y se unen a la popular influencer Multi Nana-iro para perseguir sus sueños de llegar a la cima del competitivo mundo de Beyblade.

Vía: ANN