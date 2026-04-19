Anime y Manga

El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer

Un nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus confirma que el nuevo anime tendrá sonidos y doblaje hecho desde cero.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante el segundo día del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Toei Animation se tomó el escenario principal para compartir un nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus. Toei también confirmó que Beerus no se limitará a una reedición convencional. Así que funcionará como una versión «mejorada y expandida» del arco original de la Batalla de los Dioses.

La historia del anime Dragon Ball Super Beerus será reestructurada para adptar de manera fiel al manga.

Durante el panel, los representantes de Toei confirmaron que esta será una reconstrucción integral de Super. Entre las novedades que tendrá este anime Toei confirmo que tendrá un renderizado completo de todo el metraje. Además, tendrá cortes de animación inéditos y revisiones de algunas escenas de la versión original. Adicionalmente, el doblaje de Dragon Ball Super Beerus será grabado nuevamente con una banda sonora y efectos de sonido actualizados.

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La resurrección de Freezer

El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus muestra la aparición de Freezer en los momentos finales del video. De esta forma Toei confirma —lo que todos ya pensábamos— que el proyecto transcenderá el enfrentamiento contra Beerus para integrar los eventos del arco de la Resurrección de F. Finalmente, Masako Nozawa, voz de Goku en Japón, ratificó durante el panel que la serie cubrirá la batalla contra el emperador galáctico, ofreciendo material que no fue incluido en la versión para televisión del 2015.

¿Cuándo sale o es el estreno de Dragon Ball Super Beerus?

Durante el Genkidamatsuri se confirmó que el estreno de Dragon Ball Super Beerus será a finales del 2026 en la cadena de televisión Fuji TV. Sin embargo, se desconoce cuál será el servicio de streaming que se quede con los derechos de transmisión de Dragon Ball Super Beerus en nuestra región.

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