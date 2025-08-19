El primer tráiler del anime de Sekiro es revelado en Gamescom 2025

Durante el Opening Night Live de Gamescom 2025, fue revelado el primer tráiler de anime que adaptará la historia del juego de FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice.
¿Dónde se podrá ver el anime de Sekiro: Shadows Die Twice?
El primer tráiler, si bien no confirma cuándo será el estreno del anime de Sekiro, ha revelado donde podremos ver la adaptación al anime. Es así, que para ver el anime de Sekiro: Shadows Die Twice tendremos que tener una suscripción activa a Crunchyroll.
El anime de Sekiro: Shadows Die Twice, llamado Sekiro: No Defeat está dirigido por Kenichi Kutsuna para el estudio Qzil.la, con Takuya Satou como guionista. El diseño de personajes es obra de Takahiro Kishida, conocido por su trabajo en Durarara!!, y la música está a cargo de Shūta Hasunuma. El reparto de voces incluye a Daisuke Namikawa como Wolf, Miyuki Satou como Kuro/The Divine Heir y Kenjirō Tsuda como Genichiro Ashina. Otros miembros clave del equipo son Kaito Moki (director de animación jefe), Takashi Mukoda (director de animación de acción), y Yūji Kaneko (director de arte), entre otros. La producción está a cargo de ARCH.
¿Cuál es la historia de Sekiro: Shadows Die Twice?
El videojuego Sekiro: Shadows Die Twice, dirigido por Hidetaka Miyazaki, es un título de acción y aventura en tercera persona con elementos de RPG, publicado por Activision. Ambientado en el Japón Sengoku de finales del 1500, el juego pone al jugador en la piel de un guerrero desfigurado conocido como «el lobo de un solo brazo». Tu misión es rescatar a tu joven maestro y vengarte de tu némesis. El juego se centra en el combate visceral, el sigilo y la exploración vertical.
Fuente: Gamescom 2025