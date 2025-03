El regreso de One Piece ya tiene fecha de estreno para el episodio 1114

Como es costumbre, One Piece es el encargado de cerrar el Jump Festa en el Super Stage RED y el 2025 fue una presentación muy especial. Ya que, este año, el espacio de One Piece en Jump Festa 2025 ha servido para despedir al seiyu de Franky, Kazuki Yao. Esto debido a que, él se ha retirado por quebrantos de salud. Adicionalmente, se dará a conocer quién es el nuevo seiyu de Franky. Así que haremos un resumen de la presentación de One Piece en el Super Stage RED de Jump Festa 2025 y les compartiremos todos los anuncios sobre la obra de Eiichiro Oda.

¿Cuándo regresa el anime de One Piece, episodio 1114, con la conclusión del arco de Egghead?

Además de anunciar cuándo regresa el anime de One Piece se confirmó que se está trabajando en una nueva película.

Además de la emotiva despedida a Kazuki Yao, el último panel de Jump Festa 2025 confirmó que el anime de One Piece regresará el domingo 6 de abril del 2025 con el estreno del episodio 1114. Adicionalmente, desde el episodio 1114, el anime de One Piece no se volverá a emitir en las mañanas. Es así que desde el 6 de abril, One Piece se emitirá todos los domingos a las 11:14 PM hora de Japón, lunes a las 8:14 AM México, 9:14 AM Colombia y 3:14 PM España.

Adicionalmente, Crunchyroll ha revelado que desde el 18 de marzo llegarán nuevos episodios con doblaje en ingles y que lois especiales de One Piece del 14 al 18 también estarán disponibles en su plataforma.

¿Quién es el nuevo seiyu o actor de voz de Franky o Cutty Flam?

Cómo todos los años, los seiyu de los sombrero de paja —incluido Kazuki Yao— son los encargados de presentar los anuncios y llevar las riendas del Super stage RED de One Piece en Jump Festa.

Antes de conocer quién es el nuevo seiyu de Franky (Cutty Flam), los actores de doblaje de los sombrero de paja interpretaron unas de las escenas más icónicas de Franky. Luego, el mismo Kazuki Yao, presentó a Subaru Kimura, conocido por ser la voz de Todo en Jujutsu Kaisen y Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk, cómo el nuevo seiyu de Franky para el anime de One Piece.

Subaru Kimura es nacido en Alemania y Kazuki Yao estuvo involucrado directamente en su elección como la nueva voz de Franky en One Piece.

Palabras de despedida de Kazuki Yao, el primer seiyu de Franky:

Gracias a todos por venir y por todo lo que han hecho. ¡Un gran saludo a Toei Studio y a todo el increíble equipo! Un enorme agradecimiento a Eiichiro Oda por crear la obra maestra que es One Piece. Gracias a todos los que se conectaron a la transmisión. Tengo que reconocer a mis increíbles amigos por llegar hasta aquí a pesar de sus apretadas agendas. Mucho amor para mi maravillosa esposa y mi fantástica familia. Todos somos Nakama. La seiyur de Luffy está en lágrimas. Voy a seguir viviendo la vida al límite. Y si alguna vez me necesitan, ¡volveré!

¿Cuáles fueron las palabras de Eiichiro Oda en Jump Festa 2025 sobre lo que nos espera el año entrante en One Piece?

Otra costumbre anual de Jump Festa son las palabras de Eiichiro Oda sobre el futuro de One Piece. Esto es lo que dijo el autor de One Piece a sus fanáticos en Jump Festa 2025:

¡Finalmente, la historia del manga ha llegado a Elbaf! Es un país tranquilo, pero la llegada de cierto hombre rompe su tranquilidad. Mientras tanto, también se están produciendo extraños acontecimientos en otros mares. ¡Ese hombre finalmente está empezando a sacudir el mundo! ¡Respira profundamente porque es posible que ya no puedas atraparlo! ¡Por favor, esperen con MUUUUUCHAAAS ansias One Piece en el 2025 también!

Al final la antorcha (o bueno el traje de baño) fue pasada al nuevo seiyu de Franky.

Fuente: Canal oficial de la Jump en YouTube, Comunicado de prensa de Crunchyroll.