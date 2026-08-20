El regreso del anime de Naruto será anunciado en la New York Comic Con

Han pasado años desde que los fanáticos de la obra de Kishimoto presenciaron las aventuras de Naruto en la Aldea Oculta de la Hoja. Tras la emisión del episodio final de Boruto: Naruto Next Generations en 2023, la obra creada por Masashi Kishimoto no ha presentado nuevas adaptaciones al anime para televisión o plataformas de streaming. Sin embargo, la cuenta oficial del manga de Naruto confirmó que la franquicia estará presente en la New York Comic Con el próximo 10 de octubre de 2026.

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¿Será anunciado un nuevo anime de Naruto en la New York Comic Con 2026?

Durante la New York Comic Con 2026 se llevará a cabo un panel especial de Naruto, el cual contará con la participación de Junko Takeuchi y Noriaki Sugiyama, los actores de voz originales en japonés de Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, respectivamente. Según la descripción del evento, los asistentes conocerán los últimos avances sobre el anime, el juego de cartas de la franquicia y otros proyectos en desarrollo, además de la presentación del nuevo plan de trabajo para el universo de la obra de Masashi Kishimoto.

Aunque no se ha especificado de forma oficial cuál será el nuevo proyecto, existen antecedentes.Ya que, anteriormente, Studio Pierrot había anunciado el regreso del anime de Naruto en la forma de cuatro episodios inéditos centrados en Naruto, Sasuke, Sakura y los demás ninjas de Konoha. No obstante, el estudio de animación confirmó posteriormente la existencia de problemas en el proceso de producción, lo que dejó el lanzamiento de estas entregas en un estado de incertidumbre. Así que, luego de más de un año es muy probable que pór fin conozcamos si el anime de Naruto regresará con los episodios especiales que se encontraban en producción en el estudio Pierrot. Este, los últimos años ha sufrido un cambio en el que la calidad resalta. Esto gracias a su adaptación de Bleach y los recientes adelantos de la nueva temporada de Black Clover.

Vía: ComicBook