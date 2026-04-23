¿El remake de Soul Eater es real? una publicación oficial alerta a los fanáticos de Atsushi Okubo

A lo largo de la historia del anime, son pocas las franquicias han generado un fuerte deseo de retorno entre sus fanáticos. Una de estas es Soul Eater, ya que tras años de espera, los seguidores de la obra de Atsushi Ohkubo han recibido una señal que podría indicar el regreso de la serie a la pantalla chica en el final de la última temporada de la adaptación al anime de Fire Force, manga precuela de Soul Eater.

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¿Por qué podría ser el remake de Soul Eater una realidad?

Recientemente, la cuenta oficial del 20º aniversario de Soul Eater en X compartió una publicación que ha puesto a la comunidad en alerta máxima, incluso llegando a pensar que un anuncio importante está en camino. La publicación, que rompe un silencio de más de un año, presenta una ilustración de la icónica luna con una sonrisa retorcida, característica del universo de la serie, acompañada del breve pero contundente mensaje: «Next Is…». Gracias a esto nuevamente se ha abierto el debate sobre la necesidad de un remake de Soul Eater. Ya que, el anime del 2008 a cargo del estudio BONES, contó con 51 episodios. Sin embargo, se alejo de la historia del manga y terminó mucho antes que el material original. Debido a esto, la producción tuvo que crear un final alternativo al que Ohkubo escribió en el manga de Soul Eater, el cual concluyó formalmente en 2013.

Debido a esto, muchos aficionados sueñan con un proyecto similar a Fullmetal Alchemist: Brotherhood, que sea fiel a la historia del manga de principio a fin. Aunque no se ha confirmado si el anuncio se trata de una serie animada, las expectativas son altas, especialmente considerando que el estudio BONES ha demostrado capacidad para gestionar múltiples proyectos de alto perfil simultáneamente tras el final de My Hero Academia. Además, que el final de Fire Force nos mostro un breve vistazo a los personajes principales de Soul Eater.

Vía: Comicbook