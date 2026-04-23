Anime y Manga

¿El remake de Soul Eater es real? una publicación oficial alerta a los fanáticos de Atsushi Okubo

Una publicación en las redes sociales del manga de Atsushi Okubo ha encendido las redes con la idea de un remake de Soul Eater.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A lo largo de la historia del anime, son pocas las franquicias han generado un fuerte deseo de retorno entre sus fanáticos. Una de estas es Soul Eater, ya que tras años de espera, los seguidores de la obra de Atsushi Ohkubo han recibido una señal que podría indicar el regreso de la serie a la pantalla chica en el final de la última temporada de la adaptación al anime de Fire Force, manga precuela de Soul Eater.

¿Por qué podría ser el remake de Soul Eater una realidad?

Recientemente, la cuenta oficial del 20º aniversario de Soul Eater en X compartió una publicación que ha puesto a la comunidad en alerta máxima, incluso llegando a pensar que un anuncio importante está en camino. La publicación, que rompe un silencio de más de un año, presenta una ilustración de la icónica luna con una sonrisa retorcida, característica del universo de la serie, acompañada del breve pero contundente mensaje: «Next Is…». Gracias a esto nuevamente se ha abierto el debate sobre la necesidad de un remake de Soul Eater. Ya que, el anime del 2008 a cargo del estudio BONES, contó con 51 episodios. Sin embargo, se alejo de la historia del manga y terminó mucho antes que el material original. Debido a esto, la producción tuvo que crear un final alternativo al que Ohkubo escribió en el manga de Soul Eater, el cual concluyó formalmente en 2013.

- Publicidad -

Debido a esto, muchos aficionados sueñan con un proyecto similar a Fullmetal Alchemist: Brotherhood, que sea fiel a la historia del manga de principio a fin. Aunque no se ha confirmado si el anuncio se trata de una serie animada, las expectativas son altas, especialmente considerando que el estudio BONES ha demostrado capacidad para gestionar múltiples proyectos de alto perfil simultáneamente tras el final de My Hero Academia. Además, que el final de Fire Force nos mostro un breve vistazo a los personajes principales de Soul Eater.

⬇️

Más noticias de manga y anime

La película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era llegará a las salas de cine de Colombia
 La película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of…
My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la pista, el auto de Marin Kitagawa es segundo en el podio de la Suzuka 5 Hours Race
 My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la…
Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los anuncios del evento que celebró la obra de Akira Toriyama
 Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los…

Vía: Comicbook

La película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era llegará a las salas de cine de Colombia
My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la pista, el auto de Marin Kitagawa es segundo en el podio de la Suzuka 5 Hours Race
El nuevo manga gaiden de Baki será protagonizado por Doppo Orochi
El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer
Dragon Ball Games Battle Hour 2026: todos los anuncios del evento que celebró la obra de Akira Toriyama
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser
No hay comentarios

Lo último

Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser
Videojuegos
Fatal Fury: City of the Wolves: estos todos los anuncios del evento de aniversario
Videojuegos
Este podría ser el precio estimado de la nueva Steam Machine de Valve
Tecnología
AMD Ryzen 9 9950X3D2: precio y especificaciones del procesador con doble caché X3D más rápido del mundo
Tecnología