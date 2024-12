El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim – ¿Quién es Héra?

La primera película estilo ‘anime’ de la franquicia lleva por nombre El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim. Basada en los aclamados libros de J.R.R. Tolkien, La guerra de los Rohirrim está dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) y producida por Peter Jackson, director de la trilogía original de El señor de los anillos y El Hobbit, junto a su esposa Fran Walsh. No es el primer filme animado basado en las historias de Tolkien, pero sí el primer ‘anime’. New Line Cinema, Warner Bros. Animation, Sola Entertainment y WingNut Films hicieron de esto una realidad. Su historia gira en torno a Héra, hija del rey Helm Mano de hierro.

Ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim cuenta el destino de la Casa de Helm Mano de hierro, el legendario Rey de Rohan. Un ataque repentino de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una audaz última resistencia en la antigua fortaleza de Villacuerno. Una poderosa construcción que más tarde será conocida como el Abismo de Helm (Las dos torres). Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra debe liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su total destrucción.

La doncella rebelde

Héra Mano de hierro es un personaje creado para El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, ya que su nombre no se menciona en los escritos de Tolkien. Ahora bien, la princesa de Rohan sí es parte del ‘lore’ creado por Tolkien, participando en la guerra de Helm contra los Dunlendinos. La película ‘anime’ de El señor de los anillos finalmente le da un nombre a este personaje, así como su propia relevancia histórica para acompañar a la de su padre. Su impacto es mayor en la película y su legado se vislumbra en futuros personajes fílmicos como el de Eowyn (Miranda Otto), narradora del filme.

Héra representa a otro legado casi extinto de Rohan, el de las doncellas escuderas. Estas mujeres defendieron a Rohan cuando los hombres perecieron en la guerra, de ahí su ubicación en el consejo. Sin embargo, para la época del rey Helm y sus hijos Haleth, Háma y Héra, se creen extintas a las doncellas escuderas. La rebelde y aventurera Héra, que nunca ha sentido el papel de princesa como suyo, se alza en armas al momento de defender a Rohan del ataque de Wulf, hijo del también Dulendino Freca, parte del consejo de Rohan.

Héra es tan hermosa como orgullosa, pero solo busca la paz de su reino y los suyos. Su cercanía con la naturaleza y los animales la convierten en la mejor jinete del reino y la inquieta a buscar una amistad con las legendarias Águilas gigantes. Lamentablemente, la Tierra Media nunca está exenta de ambiciosos por el poder, pero en esta ocasión no es una deidad maligna ni un hechicero oscuro el villano de la historia.

Destinados por las armas

Héra Mano de hierro también tiene una conexión con el humano villano de la película. Héra y Wulf son amigos de la infancia antes de estallar la guerra entre sus padres. Héra conoció a Wulf cuando eran niños y entrenaban entre ellos con espada y escudo en mano. Pero Wulf ya no es el niño que conoció Héra, mucho menos cuando su padre Freca intenta en vano unirlos en matrimonio. No hace falta decir que el inevitable enfrentamiento de Héra con Wulf es el punto climático de La guerra de los Rohirrim.

Prácticamente ambos son la causa del conflicto principal, pues aunque el padre de Wulf intenta forzar dicho matrimonio como una alianza con el rey Helm, este sospecha de Freca y no cede la mano de su hija Héra. Por supuesto, Héra también tiene voz propia y no piensa dejarse guiar por deseos de hombres en el poder. Una muerte accidental por causa de Helm defendiendo su reinado, provoca el estallido de los Dulendinos contra la familia Mano de hierro de Rohan. El rey es un importante personaje de una fuerza descomunal, pero está claro que su hija heredó varias de sus mejores cualidades para la batalla.

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim ya se encuentra en cartelera.