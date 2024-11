En el 2025, Lupin III tendrá su primera película de larga duración en 30 años

La cuenta oficial en X, antes Twitter, de la franquicia Lupin III ha anunciado que en el 2025 será estrenada una nueva película dirigida por Takeshi Koike. Él es conocido por haber dirigido, la película Lupin the IIIrd: Fujiko Mine’s Lie y Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray.

La película de Lupin III que será estrenada en el 2025 regresará a la animación tradicional en 2D.

La película del 2025 de Lupin III será el primer largometraje de la franquicia en 30 años

Al final del tráiler aparece la frase: «Aún no conoces al verdadero Lupin III».

Ya sabemos que esta nueva aventura de Lupin y su banda será dirigida por Takeshi Koike. Ahora, les contamos que él con el nuevo tráiler también fue acreditado Yūya Takahashi como el escritor del filme. Ambos han trabajado en anteriores películas de la franquicia. Además, la película de Lupin III del 2025 contará con la música de James Shimoji. Además, de la asesoría creativa de Katsuhito Ishii, ambos conocidos por su trabajo en proyectos anteriores de Lupin III.

Esta será la primera película en de larga duración y animación tradicional en 2D de Lupin III desde 1996. Aunque hemos visto otras películas en los últimos años, como ‘Lupin III THE FIRST‘ en 3D y los crossovers con ‘Detective Conan‘ y ‘Cat’s Eye‘, ninguna ha logrado capturar la esencia de la serie como el equipo de producción afirma que lo hará esta nueva producción de Lupin III que será lanzada en el 2025.

Algunas de las películas anteriores de la franquicia son Lupin III: Jigen’s Gravestone, Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray y Lupin the IIIrd: Fujiko Mine’s Lie. Sin embargo, estas no eran largometrajes. La película de 2019 Lupin III THE FIRST era CG. mientras tanto, la película de 2013 Lupin III vs. Detective Conan The Movie y la película de 2023 Lupin III vs. Cat’s Eye eran películas crossover. Por eso es tan importante este nuevo largometraje de Lupin III que saldrá en Japón en el 2025.

