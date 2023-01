El sitio oficial del ‘anime’ de terror Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro de Netflix ha compartido el tercer ‘trailer’, el cual ha revelado el nombre del ‘ending’ y 20 de las historias que adaptará la serie. El ‘ending’ que veremos en los 12 episodios de Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro en Netflix se llama «Iu Toori«. Esta canción es interpretada por el grupo de J-pop JYOCHO.

JYOCHO también interpretó «Mutual Universe», ‘ending’ de Junji Ito Collection.

¿Cuáles son las historias que harán parte del ‘anime’ de terror de Netflix Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro?

Adicionalmente, el tercer tráiler del ‘anime’ de terror Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro reveló los nombres de las historias que harán parte de los 12 episodios que tendrá está nueva adaptación de historias de Junji Ito en Netflix.

«Los extraños hermanos Hikizuri»

«La historia del túnel misterioso»

«Autobús de helados»

«Globo colgante»

«Cuatro x cuatro paredes»

«La guarida del hombre de arena»

«Intruso»

«Pelo largo en el ático»

«Moho»

«Visión de biblioteca»

«Ciudad Tumba»

«Capas de terror»

«La cosa que derivó en tierra»

«Tomie: Foto»

«Laberinto insoportable»

«El acosador»

«Callejón»

«Estatua sin cabeza»

«Mujer susurrante»

«La amada mascota de Soichi»

¿Cuál es el ‘opening’ de Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro, el nuevo ‘anime’ de terror de Netflix?

Toda la información sobre esta nueva adaptación de las historias de terror de Junji Ito al ‘anime’ la encuentran en el siguiente enlace.

El ‘opening’ de Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro se llama «Paranoid» y es interpretado por la banda de J-pop Madkid (マッドキッド), la cual es conocida por interpretar el ‘opening’ de Beast Tamer y las canciones de apertura del ‘anime’ The Rising of the Shield Hero.

Fuente: Netflix Anime en YouTube.