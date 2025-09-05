One Piece: el arco de Zou en Netflix ya tiene fecha de estreno

A principios de agosto, les informamos que el filtrador brasileño, Portal Netlifx, en X ha revelado que los episodios del 751 al 877 del anime de One Piece fueron cargados a los servidores. Ahora, una nueva filtración confirma la fecha de estreno de los episodios del arco de Zou de One Piece en Netflix.

¿Cuál es la fecha de estreno de los nuevos episodios doblados al español de Latinoamérica de One Piece en Netflix?

Imagen vía @Yatogam1Oficial

Los episodios 751 al 760 del anime de One Piece doblados al español de Latinoamérica serán estrenados en Netflix el miércoles 1 de octubre de 2025. Estos son muy pocos episodios, dado que según la filtración anterior ya se encuentran en los servidores los episodios de One Piece del 751 al 877. El filtrador @Yatogam1Oficial ha comentado que son pocos episodios los que estrenarán debido a la forma en la que Netflix divide las temporadas de One Piece.

Gracias a esta imagen, se podría especular que a partir del 1 de octubre tendremos lanzamientos mensuales. Ya que, los arcos de Zou y Whole Cake están divididos en partes iguales. Así que luego de la larga espera es bueno ver que el anime de One Piece doblado a nuestro español regresará de manera constante —esperamos— a Netflix.

¿Cuáles son los arcos que adaptarán los nuevos episodios del anime de One Piece con doblaje al español de Latinoamérica en Netflix?

Los 126 episodios nuevos de One Piece que Netflix ha agregado a sus servidores no están exentos de relleno. Por lo tanto, les contaremos qué es lo que deben saltar para ver solo los episodios canónicos de los arcos de Zou y Whole Cake.

Zou: en el ‘anime’ este arco es adaptado desde el episodio 751 y finaliza en el 779. En el ‘manga, este arco de One Piece se ubica en los capítulos del 802 al 824.

en el ‘anime’ este arco es adaptado desde el episodio 751 y finaliza en el 779. En el ‘manga, este arco de One Piece se ubica en los capítulos del 802 al 824. El novato de la marina: antes de iniciar el arco de Whole Cake, el ‘anime’ One Piece tiene una breve historia de relleno. Esta se ubica en los episodios 780 al 782.

antes de iniciar el arco de Whole Cake, el ‘anime’ One Piece tiene una breve historia de relleno. Esta se ubica en los episodios 780 al 782. Isla Whole Cake: en el ‘anime’ este arco es adaptado desde el episodio 783 y finaliza en el 877. En el ‘manga, el tercer gran arco de la saga del Nuevo Mundo de One Piece se ubica en los capítulos 825 al 902.

Vía: @wdn_es