Eren Jaeger es el mejor antagonista de Crunchyroll Anime Awards 2022

Ya se definieron los ganador de todas las 28 categorías de los Crunchyroll Anime Awards 2022. Los nominados los habíamos anunciado anteriormente y pudimos enterarnos que la competencia iba a estar dura este año. Estaba claro que algunas categorías iban a ser dominadas por ciertas elecciones, como lo es el vengativo Eren Jaeger para antagonista del año.

Pero este año no solo tuvimos con premios a Attack on Titan como mejor anime o Eren Jaeger a mejor antagonista (y nominado como protagonista), sino que tuvimos una gran participación de producciones como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Odd Taxi y Jujutsu Kaisen.

Crunchyroll Anime Awards 2022: Anime del año

86 EIGHTY-SIX

Attack on Titan Final Season Part 1 (ganador)

JUJUTSU KAISEN

ODDTAXI

Ranking of Kings

Sonny Boy

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor animación

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train (ganador)

Jujutsu Kaisen

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Cour 1

Vivy -Fluorite Eye’s Song-

Wonder Egg Priority

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor opening

“Boku no sensou” (My war) – Shinsei Kamattechan – Attack on Titan Final Season Part 1 (ganador)

“Kaibutsu” – YOASOBI – Beastars

“VIVID VICE” – Who-ya Extended – Jujutsu Kasien

“Ai no Supreme!” – Fhana – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

“ODDTAXI” – Skirt and DJ PUNPEE – Odd Taxi

“Cry Baby” – Official HIGE DANdism – Tokyo Revengers

Mejor ending

“Shogeki” – Yuko Ando – Attack on Titan Final Season Part 1

“Yasashii Suisei” – YOASOBI – Beastars

“Shirogane” – LiSA – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (ganador)

“Nai Nai” – ReoNA – SHADOWS HOUSE

“Infinity” – YUURI – SK8 the Infinity

“Ganbare! Kumoko-san no Theme” – “Watashi” (VA: Aoi Yuki) – So I’m a Spider, So What?

Mejor chico

Senku Ishigami – Dr. Stone

Izumi Miyamura – Horimiya

Odokawa – Odd Taxi

Bojji – Ranking of Kings (ganador)

Ken ‘Draken’ Ryuguji – Tokyo Revengers

Manjiro ‘Mikey’ Sano – Tokyo Revengers

Mejor chica

Vladilena Milizé – 86 EIGHTY-SIX

Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

Nobara Kugisaki – Jujutsu Kaisen (ganador)

Sarasa Watanabe – Kageki Shojo!!

Shoko Komi – Komi Can’t Communicate

Ai Ohto – Wonder Egg Priority

Mejor banda sonora

Hiroyuki Sawano y Kohta Yamamoto – 86: Eighty-Six

Yuki Kajiura y ‎Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train (ganador)

Mabanua – Megalo Box 2: Nomad

OMSB, PUNPEE y VaVa – ODDTAXI

Satoru Kosaki – Vivy: Flourite Eye’s Song

DÉ DÉ MOUSE y Mito – Wonder Egg Priority

Mejor director

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Season Part 1

Sunghoo Park – Jujutsu Kaisen

Yo Moriyama – Megalo Box 2: Nomad

Baku Kinoshita – Odd Taxi (ganador)

Shingo Natsume – Sonny Boy

Shin Wakabayashi – Wonder Egg Priority

Mejor diseño de personajes

Tadashi Hiramatsu – Jujutsu Kaisen (ganador)

Kazuya Konomoto and Hiromi Nakayama – Odd Taxi

Atsuko Nozaki – Ranking of Kings

Michinori Chiba – SK8 the Infinity

loundraw (FLAT STUDIO) and Yuichi Takahashi – Vivy: Flourite Eye’s Song–

Saki Takahashi – Wonder Egg Priority

Mejor protagonista

Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1

Yuji Itadori – Jujutsu Kaisen

Joe – Megalo Box 2: Nomad

Odokawa – Odd Taxi (ganador)

Bojji – Ranking of Kings

Ai Ohto – Wonder Egg Priority

Mejor antagonista – Eren Jaeger

Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1 (ganador)

Tomura Shigaraki – My Hero Academia Season 5

Yano – Odd Taxi

Echidna – Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 2

Ainosuke Shindo/“ADAM” – SK8 the Infinity

Tetta Kisaki – Tokyo Revengers

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor combate

Eren Jaeger vs. War Hammer Titan – Attack on Titan Final Season Part 1

Naruto Uzumaki vs. Isshiki Otsutsuki – Boruto: Naruto Next Generations

Yuji Itadori & Aoi Todo vs. Hanami – Jujutsu Kaisen (ganador)

Yuji Itadori & Nobara Kugisaki vs. Eso & Kechizu – Jujutsu Kaisen

Elma vs. Tohru – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Vivy vs. Yugo Kakitani – Vivy: Fluorite Eye’s Song

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor romance

Beastars

Fruits Basket The Final Season

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

Horimiya (ganador)

Komi Can’t Communicate

The Duke of Death and His Maid

Mejor drama

86: Eighty-Six

Fruits Basket The Final Season

Kageki Shojo!!

Odd Taxi

To Your Eternity (ganador)

Wonder Egg Priority

Mejor acción

Attack on Titan Final Season Part 1

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train

Jujutsu Kaisen (ganador)

SSSS.Dynazenon

Vivy –Flourite Eye’s Song-

Wonder Egg Priority

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor fantasía

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Ranking of Kings

That Time I Got Reincarnated as a Slime (temporada 2) (ganador)

The Case Study of Vanitas

To Your Eternity

Wonder Egg Priority

Mejor comedia

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

Heaven’s Design Team

Komi Can’t Communicate (ganador)

Life Lessons with Uramichi Oniisan

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Odd Taxi

Crunchyroll Anime Awards 2022: Mejor película

Belle

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train (ganador)

Josee, the Tiger and the Fish

Shirobako the Movie

Words Bubble Up Like Soda Pop

Mejor interpretación de voz en japonés

Ayane Sakura – Gabi Braun – Attack on Titan Final Season Part 1

Yuki Kaji – Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part (ganador)

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen (Ep. 0) – LUPIN THE 3rd PART 6

Natsuki Hanae – Odokawa – Odd Taxi

Aoi Yuki – Kumoko – So I’m a Spider, So What?

Kanata Aikawa – Ai Ohto – Wonder Egg Priority

Mejor interpretación de voz en inglés

Brittany Cox – Fena – Fena: Pirate Princess

Adam McArthur – Yuji Itadori – Jujutsu Kaisen

Matt Shipman – Reki Kyan – SK8 The Infinity

Laura Bailey – Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

David Wald – Ainosuke Shindo «ADAM» – SK8 The Infinity (ganador)

(ganador) Anairis Quiñones – Rika Kawai – Wonder Egg Priority

Mejor interpretación de voz en español latino

José Vilchis – Spike Spiegel – Cowboy Bebop

Irwin Daayán – Rengoku – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mu.gen Train Arc (ganador)

Victor Ugarte – Shinji Ikari – Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

José Gilberto Vilchis – Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN

Jessica Ángeles – Kaguya Shinomiya – Kaguya-sama: Love is War

Romina Marroquín – Kumoko – So I’m a Spider, So What?

