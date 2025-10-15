Erik Feig liderada Arena SNK Studios, empresa que busca llevar KOF y Fatal Fury al anime, cine y más

Desde que, en el 2022, Electronic Games Development Company (EGDC), una compañía subsidiaria de Mohammed bin Salman Foundation (Misk) es la poseedora del 96.18% de las acciones de SNK, hemos visto como gradualmente el mercadeo y los proyectos de la otrora desarrolladora de Osaka han ido creciendo, en especial en el presupuesto. Sin embargo, desde la compra de SNK, la compañía del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, no ha hecho anuncios concernientes a la inclusión de propiedades intelectuales de SNK, a medios alternos a los videojuegos como el cine y el anime.

¿Qué es Arena SNK Studios?

Arena SNK Studios tiene como objetivo desarrollar franquicias basadas en videojuegos, anime y «comunidades de fanáticos». La productora cinematográfica y televisiva también se encargará de desarrollar «eventos experienciales en todo el mundo» con las propiedades de SNK como Fatal Fury, King of Fighters y Metal Slug. La empresa afirma —según Deadline— que tiene previsto asociarse con estudios y plataformas de streaming para la distribución de sus contenidos.

¿Quiénes están a cargo de los proyectos de Arena SNK Studios?

El equipo de dirección de Arena SNK Studios está compuesto por figuras notables de la industria. Erik Feig, el nuevo CEO, fue Co-Presidente del Motion Picture Group en Lionsgate y continuará en su rol como Presidente Ejecutivo de Picturestart, su compañía actual, que seguirá operando de forma independiente. La junta directiva de Arena SNK Studios está presidida por el destacado empresario saudí Majid Al-Ibrahim, quien también forma parte de la junta de MBC Group. Otros miembros clave del consejo incluyen a:

Sean Bailey : Antiguo jefe de cine de Disney.

: Antiguo jefe de cine de Disney. Andrew Chen : Socio general de Andreessen Horowitz e inversor líder en Inteligencia Artificial (IA).

: Socio general de Andreessen Horowitz e inversor líder en Inteligencia Artificial (IA). Charlie Wen: Director Creativo de Epic Games (empresa detrás de Fortnite).

Esperamos que durante las finales del. SWC 2025, que se celebrarán en Dreamhack Atlanta a finales de mes, SNK de a conocer más sobre los proyectos que estarán a cargo de Arena SNK Studios.

