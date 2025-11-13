Es anunciado el anime Death Stranding Isolations que llegará de manera exclusiva a Disney+

A finales de septiembre, durante el evento especial Beyond The Strand, Kojima Productions reveló Mosquito, la película anime basada el universo de Death Stranding. Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado un nuevo proyecto animado para la franquicia Death Stranding.

¿Cuándo es el estreno y dónde se podrá ver la serie anime Death Stranding Isolations?

Por el momento, solo conocemos que el estreno del anime Death Stranding Isolations será en algún momento del 2027 y que su distribución a nivel mundial estará a cargo de Disney+. No obstante, Kojima Productions reveló también detalles sobre la historia y el equipo de producción a cargo de la animación de Death Stranding Isolations.

¿Quiénes están detrás de la producción del anime Death Stranding Isolations?

Takayuki Sano, director de animación de la temporada final de Attack on Titan, dirigirá de Death Stranding Isolations para el estudio E&H Production. Los diseños de personajes están a cargo de Ilya Kuvshinov. Este ilustrador es conocido por su participación en The Wonderland, Ghost in the Shell: SAC_2045 y por su trabajo como director jefe de animación en las secuencias cinematográficas del remake de Persona 3. Finalmente, Hideo Kojima es acreditado como el productor ejecutivo del proyecto.

¿Cuál es la historia de Death Stranding Isolations?

La civilización colapsó tras una catástrofe conocida simplemente como la explosión, la cual desencadenó el fenómeno del Death Stranding. Este evento apocalíptico ocurre cuando las almas solitarias de los difuntos se manifiestan en el plano físico, buscando desesperadamente contacto con los vivos. No obstante, esta conexión provoca una reacción explosiva masiva que aniquila todo a su paso. El Death Stranding borró naciones enteras y sumió a la humanidad en el aislamiento, dejando a los pocos supervivientes completamente desconectados y retirados unos de otros, al borde de la extinción.

La historia de Death Stranding Isolations se desarrolla En algún lugar de Norteamérica, mientras Sam Bridges recorre el continente con el objetivo de salvar a Estados Unidos, hay personas que también intentan lidiar con su aislamiento a su manera. Un anciano que busca la salvación por medios distintos a la conexión que defiende Bridges. Una guerrera que intenta impulsar un mundo de lucha constante. Un niño que guarda rencor a Bridges. Una niña que abraza la soledad. Al borde del fin de la humanidad y del mundo, sus destinos y esperanzas convergen, mientras comienza otra historia de Death Stranding.

