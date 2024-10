Escucha el opening de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War antes de su estreno

El estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto» es este sábado 5 de octubre. Sin embargo, aquellos que quieran conocer el nuevo opening que ambientará esta nueva parte del último arco argumental de Bleach ya lo pueden ver y escuchar. Ya que, en el canal oficial de Aniplex en YouTube han compartido el tema de apertura sin créditos.

¿Cómo se llama el opening de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War?

El opening que ambientará la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War se titulará «Kotoba ni Sezu Tomo» (Aunque no lo digas) y es interpretado por la banda de J-pop SIX LOUNGE, el cual es conocido por interpretar —junto a North Wind— el segundo ending de la sexta temporada de My Hero Academia. Adicionalmente, el tercer opening de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War ya se encuentra completo en plataformas de streaming de música como Spotify y lo pueden escuchar a continuación.

Los 13 episodios de la primera y segunda parte de Bleach: Thousand-Year Blood War se pueden ver doblados y subtitulados al español de Latinoamérica a traves de Disney+. La versión doblada cuenta con el regreso de los siguientes actores de doblaje en sus respectivos papeles.

Así es el nuevo videojuego de Bleach

Ahora que ya saben cómo se llama el tercer opening de Bleach: Thousand-Year Blood War es momento que conozcan el nuevo videojuego.

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Fuente: canal en YouTube de Aniplex