Anime con temática cristiana para pasar Semana Santa 2026

La Semana Santa es muy importante para nuestra cultura y en este 2026 eso sigue vigente, ¿pero ¿cómo ven en Japón la religión occidental? Aquí les traemos cinco ejemplos de cómo plasman el cristianismo (católico o evangélico) en la animación japonesa.

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Lista de ‘anime’ con temática cristiana para ver en la semana santa del 2026

Vatican Kiseki Chousakan

Este anime con temática de religión cristiana, el cual recomendamos para ver en la semana santa del 2023 está basado en una serie de novelas ligeras escritas por Rin Fujiki. Vatican Kiseki Chousakan cuenta con dos adaptaciones al manga. La primera, a cargo de Eiji Kaneda, fue publicada en 2012 en la revista Comic Kai. La segunda se encuentra actualmente en desarrollo desde el 2016 en la revista Monthly Comic Gene.

El anime debutó el 7 de julio de 2017 y finalizó el 22 de septiembre del mismo año. La historia cuenta las aventuras de dos sacerdotes de una división secreta del vaticano, que se encarga de verificar la veracidad de los milagros. Hiraga Josef Kō y Roberto Nicholas son los protagonistas de una historia cargada de misterio, satanismo y religión.

Haibane Renmei

Basada en el trabajo de Yoshitoshi Abe, conocido por series con una gran carga psicológica como Serial Experiments Lain y Texhnolyze. Haibane Renmei fue adaptada por el estudio Radix Ace Entertainment como una serie de 13 episodios. Esta cuenta la historia de Rakka, la cual despierta en un mundo poblado por los Haibane: seres de aspecto humano que tienen alas y aureola.

A simple vista, este ‘anime’ no cuenta con una relación directa con la religión cristiana. Sin embargo, con una segunda vista, las cosas pueden cambiar drásticamente. Al fin y al cabo, el trasfondo de la misma hace que el personaje principal cuestione su mundo.

Berserk

Berserk, la obra de Kentaro Miura—otro de los ‘anime’ con temática de religión cristiana que recomendamos ver en la Semana Santa del 2026— muestra un mundo medieval claramente inspirado en Europa. No solo por su folclor, sino también por la estructura religiosa que se puede apreciar a lo largo de la historia. Esta cuenta con un Papa, un clero y todo un sistema de ciudades estado claramente inspirada en el Vaticano.

El manga cuenta con varias adaptaciones al anime. Una serie de 26 episodios, que abarca el arco de la Era Dorada; tres películas animadas por computador, que adaptan el mismo arco argumental; y la serie de 2016 y 2017, que adaptan los dos arcos posteriores.

El manga comenzó a publicarse en 1988 y aún se encuentra en producción.

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Hellsing Ultimate

De toda la lista, Hellsing Ultimate es el único anime que combina de forma perfecta la acción con los elementos religiosos y además está ambientado en una época más moderna.

Los vampiros siempre van de la mano con la religión y eso lo podemos ver a lo largo de otras obras como Vampire Hunter D, Trinity Blood y Castlevania. ¿Pero qué hace tan especial a Hellsing? La respuesta es simple: sus personajes, los cuales desbordan carisma y representan de la forma más exagerada sus posiciones religiosas. Otro punto fuerte de la serie son sus combates, los cuales no escatiman en sangre y destrucción.

Hellsing está basado en el manga de Kōta Hirano y cuenta con una serie de 13 episodios, animada por el estudio Gonzo. Esta adaptación no es fiel al trabajo original. Por fortuna, la serie de OVA Hellsing Ultimate sí lo es.

Neon Genesis Evangelion

No podemos recomendar ‘anime’ con temática de religión cristiana para ver en el 2026 sin hablar de Neon Genesis Evangelion, el trabajo de Hideaki Anno y Yoshiyuki Sadamoto. Al fin y al cabo, Neon Genesis Evangelion constituyó toda una revolución dentro de la industria del anime. Aunque no aborda de manera directa la religión, la historia si usa elementos judeocristianos, entre otras escuelas psicológicas y filosóficas.

Neon Genesis Evangelion tiene 26 episodios y dos películas, una recopilatoria y otra que culmina la historia de la serie original. El manga actualmente cuenta con 14 volúmenes y, en lo que respecta a producciones animadas, una nueva serie de películas han agregado cambios a la historia original. Actualmente, todas las películas de Rebuild of Evangelion se pueden ver en Amazon Prime Video.

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Ao no Exorcist

Ao no Exorcist, conocida en Occidente como Blue Exorcist, es un ‘anime’ basado en la obra original de Kazue Katō. Este manga empezó su serialización en la revista Jump Square el 4 de abril del 2009. A lo largo de los años contó con secuelas, OVAs, una película y hasta una novela ligera.

La historia de este anime nos cuenta las aventuras de Rin Okumura. Él es un adolescente de 15 años, que al igual que su hermano gemelo fue criado por el padre Shiro Fujimoto. Este sacerdote es un conocido exorcista. Un día, Rin se entera que él y su hermano son hijos de Satanás y que este quiere llevarlo a él y a su hermano al infierno.

Luego Rin fue testigo de la muerte del padre Fujimoto y encontró una espada llamada Kurikara, que al ser desenvainada liberó los poderes del joven. a partir de este momento Rin se vuelve un exorcista y busca derrotar a su padre.

Saint Young Men

Saint Young Men, o Saint Onii-san como se le conoce en Japón, a este ‘anime’ de comedia con temática de religión cristiana que recomendamos ver en Semana Santa 2026, cuenta la historia de dos jóvenes Jesús y Buda que viven en nuestra época y son compañeros de cuarto. Este par de mejores amigos tienen personalidades muy diferentes. Jesús es perezoso, impulsivo e irresponsable. Mientras tanto, Buda es calmado, racional y siempre muestra una gran preocupación por los demás.

Ellos viven su día a día, mientras ocultan su identidad de los demás. Sin embargo, al momento de tener o decir algo «virtuoso» una luz ilumina sus cabezas. A pesar de esto, la gente no los reconoce, pero algunas mujeres piensan que Jesús es Johnny Deep.

Hikaru Nakamura lanzó el manga en el 2007 y aún se encuentra en circulación. Esta obra cuenta con una película, OVAs y una serie en acción real.

A Certain Magical Index

Para terminar con nuestro listado de ‘anime’ con temática de religión cristiana recomendado para ver en Semana Santa 2026 tenemos a To Aru Majutsu no Index, o A Certain Magical Index como se conoce en nuestras tierras, es un anime basado en una serie de novelas ligeras escritas por Kazuma Kamachi e ilustradas por Kiyotaka Haimura. El anime fue estrenado en el 2010 y cuenta también con una segunda temporada, la cual terminó en el 2019. Esta obra cuenta con una adaptación a las viñetas, que se dividen en dos ‘manga‘ publicados en la revista Monthly Shōnen Gangan.

Los hechos de esta historia ocurren en Ciudad Academia, una urbe con un gran avance tecnológico situada al oeste de Tokio. En esta ciudad se desarrollan tecnologías que usan los poderes psíquicos y mágicos como principal fuente de energía. Touma Kamijou, el protagonista de esta historia, es un estudiante que posee un poder llamado ‘Imagine Breaker’.

Este se sitúa en su mano derecha y gracias a él puede negar cualquier tipo de poder sobrenatural. En un momento su camino se cruza con el de Index, una monja que posee en su mente el conocimiento del Librorum Prohibitorum: una colección de 103.000 libros mágicos. De esta manera, la ciencia, religión y magia se cruzan para dar inicio a las aventuras de Touma e Index.

Estos son algunos de los anime con temática cristiana que pueden ver en esta semana santa del 2026, pero cuéntenos tienen ustedes alguna otra sugerencia o serie que trate este tema para ver en la semana mayor.