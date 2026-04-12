Espíritus del inframundo (Yomi no Tsugai) – Primeras impresiones

La temporada de estrenos de anime de primavera de 2026 ha iniciado y una de las series que debutan es Espíritus del inframundo (Yomi no Tsugai). Esta es la más reciente adaptación de una obra de Hiromu Arakawa, mangaka conocida por obras como Full Metal Alchemist. Producida por Studio Bones bajo la dirección de Masahiro Ando, la serie utiliza el concepto de los Daemons, entidades sobrenaturales que operan en parejas y que solo ciertos humanos pueden comandar. Así que en nuestras primeras impresiones de Yomi no Tsugai, les contaremos si esta será una de las mejores series de anime del 2026.

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Pasado y presente se enfrentan

La historia de Yomi no Tsugai inicia en una aldea remota que, a simple vista, parece pertenecer a un período histórico de Japón, posiblemente la era Sengoku. Yuru, el protagonista, se desempeña como un cazador artesanal, mientras que su hermana gemela, Asa, permanece recluida en una celda cumpliendo un «deber» místico para la comunidad. Sin embargo, este mundo que recuerda al pasado, no está necesariamente en el.

La tranquilidad de la aldea de Yuru —así como la percepción de su realidad— termina, con la incursión de una fuerza paramilitar. Este ejército incursiona en la aldea equipada con helicópteros, armas de fuego y vestimenta moderna. Esta escena destaca por la ruptura violenta de la estética feudal y a la vez se revela que la aldea de Yuru es, en realidad, un entorno aislado y preservado artificialmente. El ataque no es solo un despliegue de fuerza física. Ya que, este revela que la figura que Yuru creía que era su hermana resulta ser un señuelo. Mientras tanto, la verdadera Asa aparece como parte del ejército invasor.

Otro momento durante los primeros episodios de Espíritus del inframundo (Yomi no Tsugai) es cuándo se presencia la activación de los «Guardianes de Piedra». Estos al ser invocados por Yuru, se transforman en sus Daemons personales. Hasta aquí, la historia plantea un conflicto de intereses donde no existe una distinción clara de moralidad entre los bandos. Tanto los aldeanos como los invasores buscan el control sobre Yuru debido a su linaje. Como resultado, Yuru no tiene el clásico viaje del héroe que sale voluntariamente a la aventura. En su lugar, es sustituido por un camino que inicia por una expulsión de su realidad por medio de la violencia.

Bones es sinónimo de calidad

En cuanto a la animación, el estudio Bones mantiene una consistencia que prioriza la fluidez en las secuencias de combate. La dirección de arte, supervisada por Tatsuro Onishi, utiliza una paleta de colores orgánica y cálida para la vida cotidiana en la aldea, la cual contrasta con los tonos fríos, metálicos y oscuros de las fuerzas enemigas modernas. Por otro lado, el diseño de los Daemons evita las formas humanoides y opta por elementos que mezclan lo pétreo con lo espiritual, respetando los trazos originales de la obra de Arakawa. En la animación se observa un uso moderado pero efectivo de técnicas de cámara dinámica durante las persecuciones en el bosque y los enfrentamientos aéreos con helicópteros. Todo esto sin llegar a la saturación audiovisual.

El apartado sonoro de Yomi no Tsugai desempeña una función narrativa esencial. Durante los primeros momentos de la serie, predomina una instrumentación tradicional que refuerza la atmósfera del Japón antiguo. Sin embargo, con la llegada de las fuerzas externas, la banda sonora integra elementos electrónicos y ritmos más acelerados que acompañan la irrupción bélica y tecnológica. El diseño de sonido es meticuloso en la diferenciación de ruidos: el sonido de los helicópteros y los disparos se superpone intencionalmente a la música para generar una sensación de invasión.

Con tan solo un par de episodios, es muy pronto para afirmar que este será él mejor anime del 2026. Sin embargo, no se puede negar la calidad de la animación y dirección del estudio Bones, el cual no es la primera vez que trabaja adaptando una obra de Arakawa. Así que, esta es una dupla que nos hace recomendar sin miedo que vean la primera temporada de Yomi no Tsugai, manga que actualmente se encuentra en publicación.

Calendario de estrenos de episodios de la primera temporada de Espíritus del inframundo (Yomi no Tsugai)

La primera temporada de Espíritus del inframundo contará con un total de 24 episodios, divididos en dos partes consecutivas. La primera mitad se extenderá semanalmente hasta el 20 de junio, seguida de un breve parón la semana del 27 de junio para facilitar la transición entre los trimestres televisivos de primavera y verano. La segunda mitad iniciará el 4 de julio con el episodio 13, manteniendo su ritmo habitual hasta concluir la temporada —si no hay ninguna pausa de último minuto— el 19 de septiembre de 2026.

Fechas de estreno de la primera parte de los episodios de Yomi no Tsugai:

Episodio 1: 4 de abril

4 de abril Episodio 2: 11 de abril

11 de abril Episodio 3: 18 de abril

18 de abril Episodio 4: 25 de abril

25 de abril Episodio 5: 2 de mayo

2 de mayo Episodio 6: 9 de mayo

9 de mayo Episodio 7: 16 de mayo

16 de mayo Episodio 8: 23 de mayo

23 de mayo Episodio 9: 30 de mayo

30 de mayo Episodio 10: 6 de junio

6 de junio Episodio 11: 13 de junio

13 de junio Episodio 12: 20 de junio

Fechas de estreno de la segunda parte de los episodios de Espíritus del inframundo:

Episodio 13: 4 de julio

4 de julio Episodio 14: 11 de julio

11 de julio Episodio 15: 18 de julio

18 de julio Episodio 16: 25 de julio

25 de julio Episodio 17: 1 de agosto

1 de agosto Episodio 18: 8 de agosto

8 de agosto Episodio 19: 15 de agosto

15 de agosto Episodio 20: 22 de agosto

22 de agosto Episodio 21: 29 de agosto

29 de agosto Episodio 22: 5 de septiembre

5 de septiembre Episodio 23: 12 de septiembre

12 de septiembre Episodio 24: 19 de septiembre

Primeras impresiones de Espíritus del inframundo (Yomi no Tsugai) hechas con un acceso anticipado brindado por Crunchyroll.