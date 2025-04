Esta es la fecha de estreno del remake del anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube 

La cuenta oficial en X, antes Twitter, de la nueva adaptación al anime del manga Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube escrito por Sho Makura e ilustrado por Takeshi Okano ha confirmado la fecha de estreno del primer episodio. Adicionalmente, el equipo de producción del anime confirmó que la segunda mitad de la primera temporada de Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube llegará en enero del 2026.

¿Fecha de estreno del primer episodio del remake del anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube?

El estreno del primer y segundo episodio del anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube será el miércoles 2 de julio. El anime será dirigido por Yasuyuki Ōishi (director de episodios de Stars Align y Narenare -Cheer for you!) en Studio KAI, con Fumito Yamada (Hell’s Paradise, Love Is Indivisible by Twins) como director asistente. La composición del guion principal estará a cargo de Yoshiki Ōkusa (Butt Detective, The Banished Former Hero Lives as He Pleases), mientras que Yū Yoshiyama (Dragon Ball Super, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury) diseñará los personajes. Evan Call (My Happy Marriage, Violet Evergarden) será el compositor de la música.

El equipo de producción también incluye a Atsuko Takahashi como diseñadora de personajes asistente, Eriko Itō en el diseño de props, Hironori Tanaka y Kijimaru en el diseño de yokai, Takahiro Kagami y Yū Yoshiyama como directores de acción, Akihiro Hirasawa en el diseño de escenarios, Minami Kasuga como director de arte, Hironori Noji a cargo del diseño de color, Masanari Kira como director de 3DCG, Hitoshi Tamura en el diseño de pantalla, Eiko Hiramoto como director de fotografía, Masato Yoshitake como editor, Yasushi Nagura como director de sonido y Eiko Morikawa junto a Rio Satō en los efectos de sonido, con Sōshi Shiihara a cargo de la grabación.

¿Quiénes son los seiyu que participan en el anime Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube de 2025?

Ryōtarō Okiayu dará voz al protagonista Meisuke Nueno, también conocido como “Nube”. El elenco adicional incluye a Ryōko Shiraishi como Hiroshi Tateno, un estudiante brillante y enérgico de la Clase 5-3 de la Escuela Primaria Domori; Aya Suzaki como Kyoko Inaba, una estudiante franca, diligente y confiable también de la Clase 5-3; Tomoyo Kurosawa como Miki Hosokawa, una estudiante curiosa y traviesa de la misma clase; Ryōta Iwasaki como Katsuya Kimura, un estudiante de la Clase 5-3 relativamente maduro para su edad; y Shiho Kokido como Makoto Kurita, una de las estudiantes más pequeñas de la Clase 5-3.

Otros miembros del elenco son Aya Endō como Ritsuko Takahashi, la maestra de la Clase 5-2; Ai Kakuma como Yukime, una misteriosa joven que afirma ser la prometida de Nube; y Toshiyuki Morikawa como Kyosuke Tamamo, un apuesto joven que vive en el pueblo de Domori.

¿Cuál es la historia de Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube?

La historia de Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube inicia con una serie de fenómenos inexplicables asolan la ciudad de Domori. Para proteger a los niños de la ciudad, llega un nuevo profesor conocido como «Nube».

Normalmente amable y un poco extrovertido, Nube tiene un lado secreto: es, de hecho, el único profesor psíquico de Japón. También se rumorea que su mano izquierda está poseída por un demonio. El mensajero de la justicia del infierno está aquí para enfrentarse a los siete misterios de la escuela, a los fantasmas y a los espíritus malignos que atacan a sus alumnos.

El manga Jigoku Sensei Nube de Makura y Okano se publicó de 1993 a 1999 en las páginas de la revista Shonen Jump. A lo largo de su publicación, el manga acumuló 31 volúmenes, los cuales vendieron más de 29 millones de copias.

Vía: ANN