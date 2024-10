Esta es la fecha de lanzamiento del capítulo final del manga Oshi no Ko

Actualmente, el manga Oshi no Ko va en el capítulo 163. No obstante, gracias a los autores del manga ya sabemos las fechas de estreno o publicación de los cuatro capítulos que conforman el final de Oshi no Ko.

Afortunadamente, se ha confirmado que no habrá pausas en las fechas de publicación de los capítulos 163, 164, 165 y el final, el 166 del manga Oshi no Ko. Asi que se puede confirmar que capítulo 166 que marcará el final del manga Oshi no Ko llegará el jueves 14 de noviembre en el fascículo número 50 de la revista Shukan Young Jump.