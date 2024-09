Esta es la fecha de llegada de la segunda temporada Hajime no ippo a Netflix

Actualmente, en Latinoamérica podemos ver en dos plataformas diferentes de streaming, la primera y la tercera temporada del anime Hajime no Ippo. Ahora, Netflix — a dos años de la llegada del anime— ha actualizado el estado de Hajime no Ippo en su plataforma, diciéndole a sus suscriptores que pronto llegará una nueva temporada de la adaptación del ‘manga’ de George Morikawa.

Por el momento Netflix no ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de Hajime no Ippo en su plataforma.

¿Cuándo es la fecha de estreno de la segunda temporada de Hajime no Ippo en Netflix?

La cuenta de filtraciones, netflix_portal, ha revelado que la fecha de estreno de la segunda temporada de Hajime no Ippo en la plataforma será el martes 1 de octubre. Esta cuenta basa sus filtraciones en actualizaciones de los servidores de Netflix. Sin embargo, los 26 episodios que componen la segunda temporada de Hajime no Ippo llamada New Challenger no creemos que lleguen con doblaje a Netflix. Ya que, no ha sido anunciado que se esté trabajando en él. No obstante, sería interesante ver si estos episodios llegarán con doblaje y si este tendrá cambios en su elenco.

¿Cuál es el orden para ver el ‘anime’ de Hajime no Ippo?

Si quieren cuál es el orden para ver el anime de Hajime no Ippo, les tenemos buenas noticias. Ya que en el 2022, Netflix empezó a agregar la primera serie a su catálogo y en unas semanas llegará la segunda. No obstante, diferentes arcos de la obra de George Morikawa han sido adaptados en otros medios, tales como OVA y películas. Así que para conocer el orden para ver el anime Hajime no Ippo, les tenemos esta guía.

Guía para ver en orden las series, OVAs, películas y especiales de televisión del ‘anime’ Hajime no Ippo:

Hajime no Ippo (2004): la primera adaptación cuenta con un total de 76 episodios y abarca del capítulo 1 al 268 del ‘manga’ de George Morikawa. Actualmente, esta serie está siendo agregada al catálogo de Netflix.

la primera adaptación cuenta con un total de 76 episodios y abarca del capítulo 1 al 268 del ‘manga’ de George Morikawa. Actualmente, esta serie está siendo agregada al catálogo de Netflix. Hajime no Ippo: Mashiba vs. Kimura – Execution (2003) : esta OVA abarca desde el capítulo 269 hasta el 289 del ‘manga’. Esta OVA no es distribuida de manera oficial en Latinoamérica y se encuentra en YouTube.

: esta OVA abarca desde el capítulo 269 hasta el 289 del ‘manga’. Esta OVA no es distribuida de manera oficial en Latinoamérica y se encuentra en YouTube. Hajime no Ippo: Champion Road (2003) : el especial de TV de Hajime no Ippo adapta desde el capítulo 290 hasta el 315 del ‘manga’. Este especial no cuenta con una distribución para nuestra región, pero se puede ver en YouTube.

: el especial de TV de Hajime no Ippo adapta desde el capítulo 290 hasta el 315 del ‘manga’. Este especial no cuenta con una distribución para nuestra región, pero se puede ver en YouTube. Hajime no Ippo: New Challenger (2009): la segunda temporada (2) del ‘anime’ abarca desde el capítulo 316 y se extiende hasta el 397 del ‘manga’ de George Morikawa. Esta serie, en su momento, fue transmitida por Crunchyroll, pero ahora ya no se encuentra en su catálogo. Sin embargo, llegará a Netflix el primero de octubre del 2024.

la segunda temporada (2) del ‘anime’ abarca desde el capítulo 316 y se extiende hasta el 397 del ‘manga’ de George Morikawa. Esta serie, en su momento, fue transmitida por Crunchyroll, pero ahora ya no se encuentra en su catálogo. Sin embargo, llegará a Netflix el primero de octubre del 2024. Hajime no Ippo: Rising (2013): la tercera y última temporada (3) —hasta el momento— del ‘anime’ abarca desde el capítulo 398 hasta el 558 del ‘manga’. Actualmente, Hajime no Ippo: Rising se puede ver en japonés con subtítulos al español a través de Crunchyroll.

Vía: @netflix_portal